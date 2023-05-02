Подорвали пути: на Брянщине снова сошел с рельсов поезд

После вчерашнего схождения с рельсов поезда с топливом в Брянской области РФ новое ЧП — вновь взорваны железнодорожные пути, с рельсов сошли вагоны грузового поезда. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой росСМИ.

На российской Брянщине активизировались партизаны

В частности, российское государственное информационное агентство ТАСС сообщает о схождении с путей 20 вагонов.

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"Вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта привело к сходу локомотива и вагонов грузового поезда в Брянской области, сообщили в РЖД. С рельс сошли локомотив и 20 грузовых вагонов, пострадавших нет. Движение на участке Снежетьская — Белые Берега приостановлено", — сообщает ТАСС.

Напомним, что в ходе Второй мировой войны советские партизаны, действовавшие на Брянщине, Черниговщине и в Белоруси активно использовали тактику "рельсовой войны" для срыва поставок и переброски военной техники вермахта. В частности, известна операция "Рельсовая война" — крупная операция, проведённая советскими партизанами с 3 августа по 15 сентября 1943 года на оккупированной территории РСФСР (Ленинградской, Смоленской, Калининской, Орловской области), БССР и части УССР для оказания помощи Красной армии в завершении разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве 1943 года и развитии общего наступления по белгородско-харьковскому направлению. Только в Белоруссии железнодорожное движение было парализовано на 15—30 суток. Эшелоны с войсками и боевой техникой, срочно направляющиеся в сторону Орла, Белгорода и Харькова, застревали в пути и нередко уничтожались партизанами. Перевозки противника сократились на 35—40 %. Оккупанты понесли огромные потери в локомотивах (паровозах), вагонах, рельсах, шпалах, живой силе.

После российского вторжения на Украину практика рельсовой войны начала применятся белорусскими и российскими партизанами. Так, в Белоруссии уничтожалось сигнальное оборудование, а железнодорожные пути блокировались. По данным BYPOL (объединение белорусских силовиков, ушедших в оппозицию на фоне протестов 2020 года), в результате этих действий была нарушена работа нескольких отделений белорусской железной дороги, РЖД пришлось прекратить движение своих подвижных составов, в том числе военных эшелонов, по территории Беларуси в ночное время, а белорусские машинисты массово отказываются от управления локомотивами и выезда на перегоны. В России также были зафиксированы многочисленные подрывы железнодорожных путей и порча связанного имущества, например децентрализованное движение "Останови вагоны", взяло взяло на себя ответственность за сход вагонов с рельсов в Амурской области, в Твери, в Красноярске, в Красноярском крае, в Махачкале и прочих регионах.

Тем временем, Украина попала в пятерку самых сильных армий на европейском континенте.

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