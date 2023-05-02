logo

BTC/USD

28664.20

ETH/USD

1869.66

LTC/USD

88.22

USD/UAH

37.65

EUR/UAH

41.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Подорвали пути: на Брянщине снова сошел с рельсов поезд
commentss НОВОСТИ Все новости

Подорвали пути: на Брянщине снова сошел с рельсов поезд

В Брянской области, которая была известна как партизанский край, опять развернулась партизанско-диверсионная деятельность

2 мая 2023, 21:31
Поделитесь публикацией:
Автор:

Константин Куликов

После вчерашнего схождения с рельсов поезда с топливом в Брянской области РФ новое ЧП — вновь взорваны железнодорожные пути, с рельсов сошли вагоны грузового поезда. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой росСМИ.

Подорвали пути: на Брянщине снова сошел с рельсов поезд

На российской Брянщине активизировались партизаны

В частности, российское государственное информационное агентство ТАСС сообщает о схождении с путей 20 вагонов.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта привело к сходу локомотива и вагонов грузового поезда в Брянской области, сообщили в РЖД. С рельс сошли локомотив и 20 грузовых вагонов, пострадавших нет. Движение на участке Снежетьская — Белые Берега приостановлено", — сообщает ТАСС.

Напомним, что в ходе Второй мировой войны советские партизаны, действовавшие  на Брянщине, Черниговщине и в Белоруси активно использовали тактику "рельсовой войны" для срыва поставок и переброски военной техники вермахта. В частности, известна операция "Рельсовая война" — крупная операция, проведённая советскими партизанами с 3 августа по 15 сентября 1943 года на оккупированной территории РСФСР (Ленинградской, Смоленской, Калининской, Орловской области), БССР и части УССР для оказания помощи Красной армии в завершении разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве 1943 года и развитии общего наступления по белгородско-харьковскому направлению. Только в Белоруссии железнодорожное движение было парализовано на 15—30 суток. Эшелоны с войсками и боевой техникой, срочно направляющиеся в сторону Орла, Белгорода и Харькова, застревали в пути и нередко уничтожались партизанами. Перевозки противника сократились на 35—40 %. Оккупанты понесли огромные потери в локомотивах (паровозах), вагонах, рельсах, шпалах, живой силе.

После российского вторжения на Украину практика рельсовой войны начала применятся белорусскими и российскими партизанами. Так, в Белоруссии уничтожалось сигнальное оборудование, а железнодорожные пути блокировались. По данным BYPOL (объединение белорусских силовиков, ушедших в оппозицию на фоне протестов 2020 года), в результате этих действий была нарушена работа нескольких отделений белорусской железной дороги, РЖД пришлось прекратить движение своих подвижных составов, в том числе военных эшелонов, по территории Беларуси в ночное время, а белорусские машинисты массово отказываются от управления локомотивами и выезда на перегоны. В России также были зафиксированы многочисленные подрывы железнодорожных путей и порча связанного имущества, например децентрализованное движение "Останови вагоны", взяло взяло на себя ответственность за сход вагонов с рельсов в Амурской области, в Твери, в Красноярске, в Красноярском крае, в Махачкале и прочих регионах.

Тем временем, Украина попала в пятерку самых сильных армий на европейском континенте.

Родственники пропавших безвести смогут получать пенсию.

А Tinder решил покинуть Россию.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!