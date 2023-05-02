Рейтинг самых сильных армий Европы. На каком месте Украина

В список лучших армий Европы 2023 года попали военные силы Великобритании, Франции, Италии, Украины и Польши. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на анализ Global Firepower.

Украинская армия. Фото из открытых источников

Аналитический ресурс Global Firepower составляет каждый год оценивающий армии мира по 60 разным показателям, в частности численность войск, количество самолетов, танков, флота и других характеристик. Согласно этому рейтингу сильнейшая армия Европы находится в Великобритании. Украинские войска занимают четвертое место.

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Великобритания

Британия является членом НАТО и выделяет на армию более 57 млрд. долларов, что составляет 2,1% ВВП. Островная страна имеет более 73 тыс. бронетранспортеров, а флот военной авиации состоит из 661 единицы, в том числе здесь учтены истребители, штурмовики и бомбардировщики. Активная численность военных сил составляет 194 тысячи человек. К числу самых известных разработок Британии относятся танки Challenger 2, бронетранспортеры Mastiff, NLAW, ЗРК Starstreak и другая военная техника.

Франция

На втором месте в Европе находится армия Франции. Военный бюджет страны на 2021 год составил 56,6 млрд. долларов. Франция находится в топ 10 сильнейших армий мира по количеству самолетов – 1004, вертолетов – 438 и насчитывает более 70 тыс. бронетранспортеров. Активная численность армии составляет 205 тысяч человек. Среди популярной французской техники можно выделить САУ CAESAR, танки Leclerc и истребители Rafale и Crotale NG.

Италия

Тройку лидеров сильнейших армий Европы замыкает Италия. Очередной член НАТО выделяет на оборонную сферу 32 млрд долларов и занимает высокие позиции по количеству самолетов – 850, кораблей – 313, бронетранспортеров 68,5 тыс. Среди итальянского вооружения можно выделить танки C1 Ariete, боевые машины Centauro и Freccia и легкий БТР Puma. Совместно с Францией Италия производит противовоздушные системы ЗРК SAMP/T.

Украина

Единственная европейская страна, которая пока не является членом НАТО, но попала в список топ пяти сильнейших армий Европы. Большинство военной техники Украина получила после распада советского союза, в том числе более 1890 танков, 37 тыс. боевых машин, 953 единиц самоходной артиллерии, 312 самолетов и другой военной техники. После начала полномасштабного вторжения, украинская армия активно переходит на использование техники НАТО.

Польша

Польша разместилась на пятом месте в Европе. Страна является членом НАТО и выделяет на свою оборону 22,3 млрд. долларов. Польша имеет запас более чем в 50 тыс. боевых бронированных машин, 569 танков, а численность флота военной авиации составляет 459 единиц. Самым известным польским оружием является самоходная гаубица 155 мм калибра Krab. Большинство военного оборудования украинский сосед покупает у своих партнеров по НАТО, включая США, Германию и Финляндию. А также начали сотрудничество с Южной Кореей, у которой заказали 1000 танков К2.

В десятку сильнейших армий Европы также попали Испания, Германия, Греция, Швеция и Нидерланды. Просмотреть список сильнейших армий Европы можно ниже:





Следует отметить, что армии Турции и России в рейтинге относятся к азиатскому региону.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге армий мира по численности военно-морского флота.



Также "Комментарии" писали о рейтинге одобрения глобального лидерства США, Китая и России.