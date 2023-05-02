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Рейтинг самых сильных армий Европы. На каком месте Украина

Украина попала в пятерку самых сильных армий на европейском континенте.

сегодня, 20:00
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Автор:

Slava Kot

В список лучших армий Европы 2023 года попали военные силы Великобритании, Франции, Италии, Украины и Польши. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на анализ Global Firepower.

Рейтинг самых сильных армий Европы. На каком месте Украина

Украинская армия. Фото из открытых источников

Аналитический ресурс Global Firepower составляет каждый год оценивающий армии мира по 60 разным показателям, в частности численность войск, количество самолетов, танков, флота и других характеристик. Согласно этому рейтингу сильнейшая армия Европы находится в Великобритании. Украинские войска занимают четвертое место.


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Великобритания

Британия является членом НАТО и выделяет на армию более 57 млрд. долларов, что составляет 2,1% ВВП. Островная страна имеет более 73 тыс. бронетранспортеров, а флот военной авиации состоит из 661 единицы, в том числе здесь учтены истребители, штурмовики и бомбардировщики. Активная численность военных сил составляет 194 тысячи человек. К числу самых известных разработок Британии относятся танки Challenger 2, бронетранспортеры Mastiff, NLAW, ЗРК Starstreak и другая военная техника.

Франция

На втором месте в Европе находится армия Франции. Военный бюджет страны на 2021 год составил 56,6 млрд. долларов. Франция находится в топ 10 сильнейших армий мира по количеству самолетов – 1004, вертолетов – 438 и насчитывает более 70 тыс. бронетранспортеров. Активная численность армии составляет 205 тысяч человек. Среди популярной французской техники можно выделить САУ CAESAR, танки Leclerc и истребители Rafale и Crotale NG.

Италия

Тройку лидеров сильнейших армий Европы замыкает Италия. Очередной член НАТО выделяет на оборонную сферу 32 млрд долларов и занимает высокие позиции по количеству самолетов – 850, кораблей – 313, бронетранспортеров 68,5 тыс. Среди итальянского вооружения можно выделить танки C1 Ariete, боевые машины Centauro и Freccia и легкий БТР Puma. Совместно с Францией Италия производит противовоздушные системы ЗРК SAMP/T.

Украина

Единственная европейская страна, которая пока не является членом НАТО, но попала в список топ пяти сильнейших армий Европы. Большинство военной техники Украина получила после распада советского союза, в том числе более 1890 танков, 37 тыс. боевых машин, 953 единиц самоходной артиллерии, 312 самолетов и другой военной техники. После начала полномасштабного вторжения, украинская армия активно переходит на использование техники НАТО.

Польша

Польша разместилась на пятом месте в Европе. Страна является членом НАТО и выделяет на свою оборону 22,3 млрд. долларов. Польша имеет запас более чем в 50 тыс. боевых бронированных машин, 569 танков, а численность флота военной авиации составляет 459 единиц. Самым известным польским оружием является самоходная гаубица 155 мм калибра Krab. Большинство военного оборудования украинский сосед покупает у своих партнеров по НАТО, включая США, Германию и Финляндию. А также начали сотрудничество с Южной Кореей, у которой заказали 1000 танков К2.

В десятку сильнейших армий Европы также попали Испания, Германия, Греция, Швеция и Нидерланды. Просмотреть список сильнейших армий Европы можно ниже:

Рейтинг самых сильных армий Европы. На каком месте Украина - фото 2

Следует отметить, что армии Турции и России в рейтинге относятся к азиатскому региону.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге армий мира по численности военно-морского флота.

Также "Комментарии" писали о рейтинге одобрения глобального лидерства США, Китая и России.



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Источник: https://www.globalfirepower.com/countries-listing-europe.php
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