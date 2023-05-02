Tinder решил покинуть Россию

Владелец приложения для знакомств Tinder объявил о прекращении работы в России с июня более чем через год после начала войны. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Би-би-си.

Tinder уходит из России

Объявление было сделано после того, как многие глобальные компании разорвали связи с Россией после вторжения в Украину в феврале 2022 года.

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"Мы привержены защите прав человека. Наши бренды предпринимают шаги по ограничению доступа к своим услугам в России и завершат уход с российского рынка до 30 июня 2023 года", — говорится в годовом отчете компании Match Group.

Многие поставщики цифровых услуг с небольшим штатом сотрудников в России, такие как Spotify и Netflix, отказались от работы в России давно — вскоре после того, как Москва начала вторжение в Украину, комментирует решение Tinder Match Group об уходе из России агентство Reuters.

Джефф Перкинс, исполнительный директор Fiduciary Corp, акционера Match Group, считает, что компания наконец подала пример другим, связав свое решение с рисками для прав человека. По его мнению, есть веские причины, чтобы Tinder покинул Россию. "Нехорошо, когда надежный бренд продолжает свою деятельность в стране, главе государства которого были предъявлены обвинения Международным уголовным судом", — сказал он.

17 марта МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, обвинив его в военном преступлении, связанном с незаконной депортацией сотен детей из Украины.

Заявляя о приверженности правам человека, Match Group не стала делать подробные комментарии по поводу войны в Украине.

Тем временем, стало известно, что Украина и Россия проведут переговоры по зерновому коридору.

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