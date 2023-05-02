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Родственники пропавших безвести смогут получать пенсию: заработал новый реестр

Теперь через месяц после исчезновения родственники могут обращаться в Пенсионный фонд о получении пенсии по потере кормильца

сегодня, 17:25
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Автор:

Константин Куликов

В Украине заработал Единый реестр пропавших безвести лиц. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Родственники пропавших безвести смогут получать пенсию: заработал новый реестр

Новый реестр

"С сегодняшнего дня данные о пропавших будут вноситься в Единый реестр пропавших безвести. Реестр разработан Министерством внутренних дел совместно с Уполномоченным по пропавшим безвести и другими ведомствами. В реестре будут собраны и централизованы данные по пропавшим безвести: ФИО лица, место и дата рождения, семейное положение, место жительства, территория, на которой произошло исчезновение, обстоятельства и время исчезновения, приметы лица, — сообщает Координационный штаб по обращению с военнопленными в своем телеграмм-канале. — Также в реестр будет внесена информация о наличии или отсутствии решения суда о признании лиц безвестно отсутствующими или объявления умершими, а также другие данные, способствующие розыску личности".


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Через месяц после внесения соответствующей информации в реестр родственники смогут получить соответствующую поддержку, подтверждающую статус пропавшего.

На основании выписки люди смогут обратиться в пенсионный фонд, чтобы получить пенсию по потере кормильца нетрудоспособным членам семьи.

"Наличие централизованной информации о пропавших безвести поможет наладить более эффективную розыскную работу. Только взаимодействуя с другими ведомствами нам удастся как можно быстрее разыскать пропавших!" – подчеркивает Уполномоченный по вопросам пропавших безвести Олег Котенко.

Между тем, оккупанты заявили о гибели руководителя украинской терробороны.

В Мелитополе взорвали очередного коллаборанта.

А министр агрополитики назвал проблемы украинских аграриев.



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