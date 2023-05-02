Родственники пропавших безвести смогут получать пенсию: заработал новый реестр

В Украине заработал Единый реестр пропавших безвести лиц. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Новый реестр

"С сегодняшнего дня данные о пропавших будут вноситься в Единый реестр пропавших безвести. Реестр разработан Министерством внутренних дел совместно с Уполномоченным по пропавшим безвести и другими ведомствами. В реестре будут собраны и централизованы данные по пропавшим безвести: ФИО лица, место и дата рождения, семейное положение, место жительства, территория, на которой произошло исчезновение, обстоятельства и время исчезновения, приметы лица, — сообщает Координационный штаб по обращению с военнопленными в своем телеграмм-канале. — Также в реестр будет внесена информация о наличии или отсутствии решения суда о признании лиц безвестно отсутствующими или объявления умершими, а также другие данные, способствующие розыску личности".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Через месяц после внесения соответствующей информации в реестр родственники смогут получить соответствующую поддержку, подтверждающую статус пропавшего.

На основании выписки люди смогут обратиться в пенсионный фонд, чтобы получить пенсию по потере кормильца нетрудоспособным членам семьи.

"Наличие централизованной информации о пропавших безвести поможет наладить более эффективную розыскную работу. Только взаимодействуя с другими ведомствами нам удастся как можно быстрее разыскать пропавших!" – подчеркивает Уполномоченный по вопросам пропавших безвести Олег Котенко.

Между тем, оккупанты заявили о гибели руководителя украинской терробороны.

В Мелитополе взорвали очередного коллаборанта.

А министр агрополитики назвал проблемы украинских аграриев.