Две российские области массово атаковали беспилотники

Неизвестные беспилотники с 2 на 3 мая 2023 года атаковали ряд военных и энергообъектов россиян в Брянской и Белгородской области. Есть попадания. Как сообщает Telegram Baza, два БПЛА, в частности, взорвались на территории военного аэродрома в Брянской области. В результате атаки, как утверждают русские, небольшие повреждения получил не эксплуатируемый Ан-124. Пострадавших нет.

Беспилотник. Фото: из открытых источников

Сообщается, что всего в ночной атаке на Брянскую область участвовали якобы 5 неизвестных беспилотников, два якобы удалось уничтожить ПВО русских, два прорвались, а один БПЛА куда-то исчез.

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СМИ напоминают также о нескольких атаках неизвестными дронами Белгородской области. Так, утром 2 мая БПЛА ВОГ-17 якобы пытался скинуть взрывчатку на электроподстанцию села Репяховка, но был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, обломки упали возле электроподстанции.

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Также издание "Комментарии" сообщало – министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что завершается подготовка к давно анонсируемому контрнаступлению ВСУ. Он также уверяет, что мы обязательно получим современные истребители. Хоть и признал, что партнеры медлят, как и практически с каждым новым образом поставляемых нам вооружений. О чем говорят данные заявления Резникова и в целом шумиха вокруг подготовки контрнаступления? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.