РФ – агрессор: почему «нейтральные страны» поддержали болезненную для Кремля резолюцию ООН

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о сотрудничестве между данной Организацией и Советом Европы. В ней Россию прямым текстом называют агрессором. Примечательно, что такую формулировку впервые поддержал Китай. На это обратил внимание постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, который обнародовал информацию о результатах голосования в своем Twitter. О чем может говорить такой шаг Китая – и не только Китая ("нейтральные" Индия и Бразилия также поддержали)? Есть ли шанс, что мощные государства, ранее пытавшиеся быть "над схваткой", начнут оказывать больше давления на РФ с целью прекращения войны и установления справедливого мира? Издание "Комментарии" поинтересовалось мнением экспертов относительно данной темы.

Генассамблея ООН. Фото: из открытых источников

Принятая резолюция доказывает важность не только дипломатического, но и информационного фронта

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова обращает внимание, что данную резолюцию поддержал не только Китай, Индия и Бразилия, но и Турция, Армения, Грузия, Казахстан, ряд других государств, которые Кремль называет "дружескими".

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"Такое голосование свидетельствует о том, что дипломатический фронт, шаг за шагом, работает, – считает эксперт. – Показательно и то, что решение поддержали 122 страны, воздержались 18 (в том числе Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Иран и ЮАР), а "против" предсказуемо высказались Россия, Беларусь, Сирия, а также Демократическая республика Конго и Никарагуа".

Александра Решмедилова отмечает и то, что в резолюции осуждается агрессия РФ не только против Украины, но и ее предыдущая, 2008 года, против Грузии.

"Хороший меседж, что звучит призыв компенсировать ущерб жертвам российской агрессии. А их много. Это – очередной кирпич в фундамент грядущего большого судебного процесса против РФ. За все преступления всем виновникам придется отвечать. Вся мировая правовая машина должна работать над неотвратимостью наказания для страны-агрессора. Иначе чувство безнаказанности породить шквал новых агрессий, причем, не только со стороны России", – предупреждает аналитик.

Она акцентирует, что соответствующая резолюция принята еще 26 апреля. Но внимание на нее обратили только сейчас.

о чем стало известно также 26 апреля – после телефонных переговоров президента Украины Владимира Зеленского с руководителем КНР – Си Цзиньпином возможно, улучшит диалог. Как и появление украинского посла в Китае. Будем надеяться, всё это даст свои добрые плоды". "И это доказывает важность не только дипломатического, но и информационного фронта, – подчеркивает Александра Решмедилова. – Необходимо активно работать на всех фронтах. Иначе определенные достижения окажутся просто не замеченными. Безусловно, следует усилить работу и на китайском направлении. Думаю, украинская власть это понимает. И появление спецпредставителя Китайской Народной Республики (КНР) по Украине

Мировые лидеры всё более прозревают

Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко напоминает выражение, которые приписывают итальянскому поэту и богослову Данте Алигьери: "Самые жаркие уголки в аду оставлены для тех, кто во времена величайших нравственных переломов сохранял нейтралитет". По мнению эксперта, голосования, подобные тому, что недавно прошло в ООН, показывает, что мировые лидеры всё более прозревают. Или понимают, что шила в мешке уже не утаишь. И что лучше, наконец, определиться, чем потом пожинать позор.

которым так кичилась российская пропаганда, это был его прощальный визит. Он поговорил с Путиным, оценил всю его неадекватность – и сделал соответствующие выводы", – отмечает Сергей Дойко. "Спустя более год широкомасштабной агрессии и попыток уговорить Россию остановиться, стало ясно, что договариваться с ней ни о чём не получится. И что нужно, наконец, определяться, на какой вы сторона. На стороне цивилизованного мира добра и света – или нет. Мне кажется, мартовский визит Си Цзиньпиня в Москву

При этом, продолжает он, Китай всегда действует исключительно в собственных национальных интересах. И не в его интересах терять западные рынки сбыта во имя поддержки сбрендившего руководства Кремля.

"В недавней беседе со мной адвокат, политический стратег, член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США) Юрий Ванетик признался, что в Штатах прекрасно понимают игру Китая. Что тот заинтересован в российских ресурсах (которые покупает задешево), в российских территориях (которые медленно, но верно экспансирует). Но при этом Пекин явно не готов начинать "зарубу" с первой экономикой мира – американской. Со всем коллективным Западом, с которым имеет теснейшие торговые отношения. И США, и Европа однозначно поддерживают Украину в борьбе с российской империей зла. А потом даже автократии типа Китая, которому куда ближе по духу Россия, даже Бразилия, не любящая Штаты, даже Индия, пытающая балансировать – в итоге должны будут сделать выбор. Если позиционируют себя как глобальные игроки. Если не хотят в итоге оказаться в том самом уголке ада для "нейтральных". И выбор этот, похоже, очень не понравится РФ", – констатирует эксперт.

Он отмечает интересный нюанс. Резолюция, которую мы обсуждаем, акцентирует важность сотрудничества между ООН и Советом Европы. Тем самым Советом Европы, который покинула Россия, поправ его основные постулаты – свобода слова, верховенство права и права человека.

"Мне кажется, что далее – на уровне разных площадок, резолюций, договоров – даже страны, которые изначально казались лояльными к РФ, будут отходить от нее. Отстраняться. И прилагать усилия для окончания войны при справедливом мире", – заключает Сергей Дойко.

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