Паспортизация в оккупации: как понимать противоречивые заявления власти

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Кравцев Сергей
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец считает, что для сохранения жизни украинцы на временно оккупированных территориях должны брать российские паспорта, чтобы обеспечить свое выживание. В свою очередь, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призывает не делать этого. И требует от Красного Креста заставить россиян открыть гуманитарные коридоры для выезда всех желающих из оккупации. Кто прав, кто нет в данной ситуации? О чем говорит ускорение рос-паспортизации на временно оккупированных территориях? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Российские паспорта. Фото: из открытых источников
Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков поделился таким мнением:
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А Ирина Верещук, продолжает эксперт, говорит о том, что, если есть возможность не получать оккупантские паспорта, то их не нужно получать.
Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович считает, что два абсолютно полярные заявления Лубинца и Верещук – это коммуникационный провал, негативные последствия которого сложно переоценить.
Единственное, продолжает Игорь Рейтерович, следовало бы сделать уточнение, что рос-паспорта следует брать в крайнем случае, когда иного выхода нет, когда давление оккупационных администраций вынуждает идит на такой шаг".
И понято, акцентирует эксперт, что речь не идет о добровольном сотрудничестве с оккупантами, о прямой коллаборации. По отношению к таким людям будут действовать законы Украины. Их следует судить за госизмену, коллаборационизм, другие преступления, которые у нас в законодательстве достаточно детально прописаны.
Что касается насильственной паспортизции со стороны России – это политика максимального укрепления на временно оккупированных территориях, уверен эксперт. Кремль, в том числе, через такую паспортизацию, пытаются оторвать людей от Украины. А потом, пользуясь, мягко говоря, не очень удачными заявлениями некоторых наших чиновников, максимально раскручивает тему, что "придет украинская армия – и всех вас арестуют или перебьют, потому что вы взяли российские паспорта". Тут нам следует серьезно и аккуратно информационно работать, считает Игорь Рейтерович. Объясняя людям через различные каналы, что есть определенные обстоятельства, которые следует учитывать, но в целом к ним никакие репрессивные действия применяться не будут.
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