Паспортизация в оккупации: как понимать противоречивые заявления власти

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец считает, что для сохранения жизни украинцы на временно оккупированных территориях должны брать российские паспорта, чтобы обеспечить свое выживание. В свою очередь, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призывает не делать этого. И требует от Красного Креста заставить россиян открыть гуманитарные коридоры для выезда всех желающих из оккупации. Кто прав, кто нет в данной ситуации? О чем говорит ускорение рос-паспортизации на временно оккупированных территориях? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Российские паспорта. Фото: из открытых источников

Принудительная паспортизация – это еще одно преступление рашистов, за которое им придется отвечать

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков поделился таким мнением:

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"Позиция украинской власти достаточно простая: если есть реальная угроза жизни и спастись можно только, получив паспорт оккупантов, то его можно получать. Это принудительная паспортизация".

А Ирина Верещук, продолжает эксперт, говорит о том, что, если есть возможность не получать оккупантские паспорта, то их не нужно получать.

"Оба чиновника правы в своих утверждениях и противоречия в их словах нет, – уверен Сергей Быков. – Ну, а принудительная паспортизация – это еще одно преступление рашистов, за которое им придется отвечать".

Уже не мешало бы разработать методичку, распространить ее всеми возможными каналами на временно оккупированных территориях

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович считает, что два абсолютно полярные заявления Лубинца и Верещук – это коммуникационный провал, негативные последствия которого сложно переоценить.

"Во-первых, это подрывает политику "единого голоса" со стороны власти, во-вторых, касается очень чувствительной темы – людей, которые в большинстве своем остались на временно оккупированных территориях не по собственной воле. И заявление вице-премьерки Верещук, что эти люди чуть ли не по закону будут преследоваться, если возьмут российские паспорта, вызывает массу вопросов. В том числе – какую страну она представляет? На кого работает? Российские пропагандисты уже воспользовались ее несоторожными высказываниями – и активно раскручивают данную тему в ракурсе "Украина от вас уже отказалась". Позиция обмудсмена Лубинца в этом плане более взвешенная, – отмечает эксперт. – Понятно, что если не взятие российского паспорта означает угрозу здоровью, жизни гражданина Украины на временно оккупированной территории, то лучше получить этот документ. Главная задача – сохранить жизни наших людей. Чтобы они смогли дождаться прихода ВСУ, дождаться деоккупации".

Единственное, продолжает Игорь Рейтерович, следовало бы сделать уточнение, что рос-паспорта следует брать в крайнем случае, когда иного выхода нет, когда давление оккупационных администраций вынуждает идит на такой шаг".

И понято, акцентирует эксперт, что речь не идет о добровольном сотрудничестве с оккупантами, о прямой коллаборации. По отношению к таким людям будут действовать законы Украины. Их следует судить за госизмену, коллаборационизм, другие преступления, которые у нас в законодательстве достаточно детально прописаны.

"На второй год полномасштабной войны, девятый год собственно войны, следует четко определиться с нашим отношением к украинцам, оказавшимся во временной оккупации. Разработать коротенькую методичку, распространить ее всеми возможными каналами на временно оккупированных территориях. Чтобы местные жители знали, как им действовать в той или иной ситуации – и будут ли они за те или иные действия привлечены к уголовной ответственности по законам Украины. Уверен, что подавляющего большинства населения там не должно касаться, потому что они фактически являются заложниками. А с коллаборантами – разговор отдельный", – подчеркивает Игорь Рейтерович.

Что касается насильственной паспортизции со стороны России – это политика максимального укрепления на временно оккупированных территориях, уверен эксперт. Кремль, в том числе, через такую паспортизацию, пытаются оторвать людей от Украины. А потом, пользуясь, мягко говоря, не очень удачными заявлениями некоторых наших чиновников, максимально раскручивает тему, что "придет украинская армия – и всех вас арестуют или перебьют, потому что вы взяли российские паспорта". Тут нам следует серьезно и аккуратно информационно работать, считает Игорь Рейтерович. Объясняя людям через различные каналы, что есть определенные обстоятельства, которые следует учитывать, но в целом к ним никакие репрессивные действия применяться не будут.

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