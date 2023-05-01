Украинский омбудсмен советует брать российские паспорта: какая причина

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что для сохранения жизни украинцы на временно оккупированных территориях должны брать российские паспорта, чтобы обеспечить свое выживание. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "УНИАН".

Омбудсмен Дмитрий Лубинец. Фото из открытых источников

В эфире телемарафона омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на указы Владимира Путина, которые могут быть лишены гражданства России. По мнению украинского уполномоченного по правам человека, такие шаги предприняты Кремлем, чтобы узаконить принудительную паспортизацию на оккупированных территориях, а те, кто откажется от российского паспорта, попадут в плен как отдельная категория заложников.

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"Я бы посоветовал брать российский паспорт, все же для себя принять решение выжить. Это самое главное", — отмечает Дмитрий Лубинец.

Омбудсмен подчеркивает, что Украина и дальше не будет признавать российские паспорта, выдаваемые на временно оккупированной территории под прямым давлением со стороны армии РФ. Лубинец советует взять паспорт и дождаться, когда украинская армия освободит территорию от оккупантов. После этого граждане смогут избавиться от российских паспортов и получить документы Украины.

Уполномоченный по правам человека отмечает, что принудительная паспортизация является новым военным преступлением в России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о двух человеках, которые окончательно убедили президента России Владимира Путина начать войну в Украине.

Также "Комментарии" писали, что глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал еще одну страну, которая присоединилась к спецтрибуналу против России.