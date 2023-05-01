"Паспорта не брать, ждать ВСУ": Верещук украинцам на оккупированных территориях

Украина обратилась к Международному Комитету Красного Креста с требованием содействовать открытию гуманитарных коридоров для украинцев, желающих выехать с временно оккупированных территорий (ВОТ). Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию вице-премьер-министра Ирины Верещук.

Верещук призвала не брать российские паспорта

Комментируя недавний указ Путина о депортации с оккупированных Россией территорий украинцев, которые откажутся получать паспорта РФ, Ирина Верещук заявила:



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"Если они хотят депортировать из ВОТ украинцев, которые не хотят брать российские паспорта, то нет проблем. Потому что россияне сами не выпускают украинцев из ВОТ на подконтрольную территорию, в нарушение международного права и вопреки элементарным гуманитарным соображениям", — написала она в своем телеграмм-канале. — Поэтому, сегодня Минреинтеграции в очередной раз обратилось к российской стороне и Международному Комитету Красного Креста с требованием открыть гуманитарные коридоры. Для того, чтобы украинцы из ВОТ могли выехать на подконтрольную Правительству территорию".

Кроме того, она де-факто раскритиковала рекомендацию украинского омбудсмена жителям оккупированных территорий брать российские паспорта.

"Мои рекомендации украинцам на ВОТ остаются прежними: российские паспорта не брать; с оккупантами не сотрудничать; по возможности уехать; ждать ВСУ", — рекомендовала Верещук.

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