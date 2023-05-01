В России сошел с рельсов поезд: сработало взрывное устройство

В Брянской области России, приграничной с Украиной, сошли с рельсов локомотив и несколько вагонов, произошел пожар. По данным властей, сработало неустановленное взрывное устройство. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на DW.

Поезд сошел с рельсов в Брянской области РФ

Происшествие произошло в понедельник, 1 мая, пострадал товарный поезд.

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"В Унечском районе на 136 км ж/д путей Брянск — Унеча сработало неустановленное взрывное устройство, в результате чего сошел с рельсов локомотив грузового состава", — сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

По его утверждению, в результате происшествия никто не пострадал. Движение на участке железной дороги приостановлено, на месте работают оперативные службы, написал Богомаз далее. РосСМИ со ссылкой на РЖД сообщают о диверсии, которая привела к сходу локомотива и семи вагонов грузового поезда. В экстренных службах заявили о пожаре, возникшем из-за схода с рельсов локомотива и двух цистерн с газойлем.

"По словам нашего собеседника, от возгорания сохранены 70 вагонов, которые были оттянуты", — пишет далее российское государственное агентство.

Между тем, с соцсетях распространяются видео с места происшествия, на которых видно сильное возгорание. По данным Telegram-канала Baza, состав был гружен нефтепродуктами и пиломатериалами, он сошел с рельс из-за повреждения полотна.

Кроме того, имеется подозреваемый в подрыве, это одетый в черное мужчина средних лет, передвигавшийся на велосипеде, пишет Baza. В связи с этим в Унечском районе объявлен план "Перехват".

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