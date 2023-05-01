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Как Украина будет удерживать Бахмут: мнение эксперта

Силы обороны будут держаться на новом рубеже, обороняя западный Бахмут

сегодня, 18:35
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Автор:

Константин Куликов

Трасса из Константиновки на Хромовое является сейчас и ближайшие недели будет рубежом украинской обороны в Бахмуте и около него. При этом роль "дороги жизни" выполняет не упомянутая дорога, а полевые накатанные дороги. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на военного эксперта Романа Свитана, который дал интервью 24 каналу.

Как Украина будет удерживать Бахмут: мнение эксперта

Новый украинский рубеж обороны, по версии Романа Свитана

По его словам, дорога Константиновка-Бахмут-Хромовое будет выполнять роль "последнего рубежа" украинской обороны на этом участке фронта ближайшее время.


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- Ее мы будем удерживать с помощью Бахмутского гарнизона и гарнизона Часова Яра, — говорит Роман Свитан. — В районе Часового Яра сейчас уже отстроена вторая, мощная, линия обороны, потому у россиян нет шансов пройти Часов Яр. Часовярский гарнизон сейчас фактически уже начинает свою оборону вдоль этой трассы.

Она будет удерживаться до наступательных действий украинской армии на других участках фронта.

Ранее, военный эксперт Олег Жданов пояснял, что в случае захвата противником Бахмута вагнеровцы упрутся в новую линию украинской обороны. Поскольку Бахмут окружают возвышенности. На них, вероятнее всего, Украина уже обустроила новые рубежи обороны. Таким образом, Силы обороны, с большой долей вероятности, продолжат здесь свою тактику организованного отступления с рубежа на рубеж. При этом перемалывая боевой потенциал противника.

"Бахмут был, есть и в ближайшее время останется одной из самой горячих точек на всем тысячекилометровом протяжении фронта", — говорит Роман Свитан. — "Бахмут мы удержим. Западная его часть является одной из линий обороны часовярского гарнизона, который работает на удержание западной части Бахмута с помощью дальних средств поражения". 

Давление противника в Бахмуте может ослабиться только с началом украинского контрнаступления.

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