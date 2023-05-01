В ВСУ назвали цель новых ракетных ударов по Украине

Россия за три дня дважды совершили массовые ракетные удары по Украине. Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк, считает, что у россиян появилась новая цель. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на 24 канал.

Российская ракета. Фото из открытых источников

Наталья Гуменюк сообщила, что российские оккупанты наносят удары по разным территориям Украины, ставя своей целью найти логистические маршруты, по которым движется и поставляется военная техника.

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"Россияне пытаются выискивать логистические маршруты и логистические центры. Но энергетику они не оставили", — говорит спикер ОК "Юг".

Гуменюк добавляет, что у России затруднительная ситуация с ракетами и Кремль накапливал свой ракетный потенциал специально для контрнаступления. Своими обстрелами они пытаются показать свою силу где-то, ведь успехи на фронте отсутствуют в российской армии.

Представитель ОК "Юг" отметила, что россияне в целом не изменили тактику ракетных ударов, однако значительно уменьшилось количество ракет. Ранее российские войска обстреливали 40-90 ракет, а сегодня используют 10-20 ракет. А анализ обломков показал, что эти ракеты были созданы не так давно. Таким образом, россияне продолжают строить ракеты, однако в замедленном режиме.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Наталья Гуменюк заявила об успехах Вооруженных сил Украины на левом берегу Херсонской области. Украинские военные уничтожили несколько десятков единиц российской техники.

Также "Комментарии" писали о том, что в ВСУ назвали количество российской техники вблизи Бахмута. По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, это больше чем армии Чехии или Венгрии.