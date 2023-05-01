Что заменит западные самолеты в ходе украинского контрнаступления

В ходе предстоящего контрнаступления Украина вместо современных западных истребителей, которые не спешат передавать Украине, может использовать БПЛА. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на военного эксперта Олега Жданова.

F-16

- Может быть, за счет количества БПЛА мы сможем частично решить эту задачу по огневому поражению противника, — говорит эксперт. — Поэтому я даже не сомневаюсь в том, что беспилотники будут "тянуть" на себе ту долю поражения противника, которую должны были тянуть на себе авиация и ракеты.

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Кроме того, эксперт прокомментировал возможность поражения при помощи комплексов Patriot российских самолетов, которые не заходя в украинское воздушное пространство, сбрасывают планирующие бомбы.

"Теоретически, это можно сделать, но практически это нереально, потому что каждый комплекс Patriot отслеживается российской разведкой, — говорит Олег Жданов. — Это нельзя сбрасывать со счетов — их разведка работает. К тому же, нам не так много их дали и задач для них, как говорится, — вагон и маленькая тележка. Батарей всего три... Поэтому, я думаю, вряд кто-то будет рисковать Patriot и подтягивать его к самой границе. Тем более, что ДРГ противника также продолжают работать вдоль границы".

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