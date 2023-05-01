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Что заменит западные самолеты в ходе украинского контрнаступления

Запад не спешит передавать Украине F-16, поэтому их заменит "малая авиация"

сегодня, 15:51
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Автор:

Константин Куликов

В ходе предстоящего контрнаступления Украина вместо современных западных истребителей, которые не спешат передавать Украине, может использовать БПЛА. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на военного эксперта Олега Жданова.

Что заменит западные самолеты в ходе украинского контрнаступления

F-16

- Может быть, за счет количества БПЛА мы сможем частично решить эту задачу по огневому поражению противника, — говорит эксперт. — Поэтому я даже не сомневаюсь в том, что беспилотники будут "тянуть" на себе ту долю поражения противника, которую должны были тянуть на себе авиация и ракеты.


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Кроме того, эксперт прокомментировал возможность поражения при помощи комплексов Patriot российских самолетов, которые не заходя в украинское воздушное пространство, сбрасывают планирующие бомбы.

"Теоретически, это можно сделать, но практически это нереально, потому что каждый комплекс Patriot отслеживается российской разведкой, — говорит Олег Жданов. — Это нельзя сбрасывать со счетов — их разведка работает. К тому же, нам не так много их дали и задач для них, как говорится, — вагон и маленькая тележка. Батарей всего три... Поэтому, я думаю, вряд кто-то будет рисковать Patriot и подтягивать его к самой границе. Тем более, что ДРГ противника также продолжают работать вдоль границы".

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