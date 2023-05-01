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В Украине погиб американский морпех, защищавший Бахмут

Вблизи Бахмута погиб американский морпех Купер Эндрюс.

сегодня, 19:20
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Автор:

Slava Kot

Бывший морпех из Соединенных Штатов Купер "Гаррис" Эндрюс был убит на окраине Бахмута в середине апреля. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

В Украине погиб американский морпех, защищавший Бахмут

Американский морпех Купер Эндрюс. Фото из открытых источников

По словам матери американского военного Виллоу Эндрюс, ее 26-летний сын попал под минометный огонь, предположительно 19 апреля, на "дороге жизни" — единственный путь в Бахмут, который используют украинские военные для пополнения боеприпасов и эвакуации местного населения. Виллоу отметила, что тело Купера Эндрюса до сих пор не найдено из-за постоянных российских атак близ Бахмута.


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Бывший морской пехотинец присоединился к Иностранному легиону в Украине для противостояния российской агрессии. По словам матери, его контракт истек еще в марте, однако Эндрюс решил остаться в Украине.

Государственный департамент США заявил, что может подтвердить смерть гражданина США в Украине, однако не будет называть имя лица.

"Мы поддерживаем связь с семьей и оказываем всю возможную консульскую помощь. Из уважения к частной жизни семьи в это тяжелое время нам больше нечего добавить", — сказал представитель Госдепа США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские военные выложили видео, где показаны несколько минут их боев за последнюю "дорогу жизни", ведущую в Бахмут.

Также "Комментарии" писали о том, почему дорога на Бахмут так важна. Аналитик по вопросам обороны и безопасности профессор Майкл Кларк считает, что если украинские военные потеряют дорогу Т0504, то вынуждены будут покинуть Бахмут. Военный эксперт считает, что битва за Бахмут близится к эндшпилю.



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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-05-01-23/index.html
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