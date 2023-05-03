РФ не прекращает удары ракетами и дронами: о чем это говорит – чего ждать дальше

Последний месяц весны начался для Украины с российских ракетных ударов и дроновых атак. В свою очередь, Украина продолжает подготовку к контрнаступлению. Эксперты специально для издания "Комментарии" проанализировали происходящее, а также спрогнозировали, чего ожидать в обозримом будущем в ракурсе российско-украинской войны.

Иранские беспилотники. Фото: из открытых источников

Складывается впечатление, что россияне, боящиеся грядущего контрнаступления ВСУ, пытаются найти какие-то сосредоточения техники или войск

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова рассуждает так:

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"Действительно, вражеские ракетные атаки и удары дронами в последнее время идут по всей территории Украины. Такое впечатление, что россияне, боящиеся грядущего контрнаступления ВСУ, пытаются найти какие-то средоточения техники или войск. Но пока находят, в основном, жилые дома. Похоже, ракеты летят достаточно низко – и просто попадают в верхние части многоэтажек. Так было, к примеру, в Славянске, в Умани. Судя по всему, противник целил в некие объекты, возможно, расположенные в этих районах. Не хочется верить, что били целенаправленно по жилым домам".

По мнению Татьяны Поповой, недавний удар россиян по химзаводу в Павлограде, где расположено старое хранилище ракетного топлива, был скорее "для галочки". Она напоминает, что когда в Харькове оккупанты попали в магазин фейерверков, то потом долго радовались, рассказывая, как "взрываются боеприпасы".

"Так, похоже, и в случае с Павлоградом, – считает эксперт. – Давно было известно, что на одном из тамошних заводов хранятся не утилизированные вещества. И что это может стать одной из целей врага – ради пиара. Понятно, что новую военную технику или боеприпасы там бы никто не хранил".

Что же до ожиданий, то они, отмечает Татьяна Попова, связаны с грядущим контрнаступлением ВСУ.

"Надеюсь, нам, как минимум, удастся освободить выход к Азовскому морю", – говорит она.

Украине жизненно необходимо получить гарантии безопасности до того, как мы вступим в НАТО

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль считает, что новая волна ракетных и дроновых атак сигнализирует, что Россия признаёт свою слабость, проигрыш на поле боя. Слабый уровень подготовки своих военных.

"Удары с неба, ночные, неожиданные, должны иметь некий эффект, преследовать определенные задачи. К примеру, поражение важных целей. Но такое впечатление, что россияне продолжают преследовать всё ту же цель, что и когда били по энергетической инфраструктуре – максимально усложнить жизнь украинцам, нанести некий психологический удар. Но после того, как в нашей стране более года идет война, гражданское население по-другому ко всему относится. Выводы касательно РФ сделаны. Наш моральный дух сильно укрепился. И ракетные атаки не несут того психологического эффекта, на который, возможно, рассчитывает агрессор. В то же время, мы несем потери, гибнут мирные люди", – отмечает Катерина Коваль.

Подобные ракетные и дроновые удары, по ее мнению, лишь укрепляют Запад в понимании, что Украине нужна поддержка дальнобойными ракетами и самолетами, что нам необходимо больше систем ПВО.

"На поле боя мы имеем явные успехи. Если контрнаступление ВСУ так много обсуждается, в том числе в РФ, в странах демократического мира, это говорит о том, что мы движемся в правильным направлении. Что наша армия укрепилась, что успехи были, есть и будут", – подчеркивает эксперт.

Продолжаем, акцентирует она, работу и на международным фронте. Ведь кроме военной, нам нужна поддержка в политико-дипломатическом, экономическом, гуманитарном плане.

ставшую недавно 31-м членом НАТО ". "Мы уже презентовали Киевский договор безопасности, а также Формулу мира президента Зеленского, где четко определили свое видение справедливого мира. Проводится понятная параллель, что безопасность Украины означает безопасность и для Европы, и для всего мира. И что РФ – государство-террорист, обезвредить которое – задача всех стран, считающих себе цивилизованными и желающих жить спокойно. Соответственно – нужна новая, эффективная система глобальной безопасности, – поясняет Катерина Коваль. – А Украине жизненно необходимо получить гарантии безопасности (к примеру, путем заключения двусторонних договоров с рядом стран) до того, как мы вступим в НАТО. В июле, на саммите Альянса в Вильнюсе, мы ждем четких меседжей от представителей НАТО. И сейчас ведется мощная работа относительно соответствующих гарантий для Украины. Думаю, именно об этом визит президента Зеленского 3 мая в Финляндию

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