Россия атаковала Киев "шахедами": такого результата украинской ПВО оккупанты не ожидали

Российские войска традиционно продолжают ночные атаки дронами и ракетами по украинским городам. Столица Украины этой ночью, 3 мая, была атакована российскими оккупантами дронами-камикадзе типа "Shahed". Силы противовоздушной обороны ВСУ сбили все вражеские БПЛА. В результате воздушной атаки противника жертв и разрушений в столице нет. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации.

Иранские беспилотники. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что нынешняя воздушная атака Киева со стороны российских войск стала третьей за последние шесть дней.

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"На этот раз Киев был атакован исключительно дронами. По предварительной информации, рашисты, как обычно, использовали иранские БПЛА "Shahed"", — рассказал глава КГВА Сергей Попко.

Чиновник обратил внимание, что тактика противника остается неизменной, и атаки осуществляются с наступлением темного времени суток, при этом РФ запустила барражирующие боеприпасы ("Шахеды") с разных направлений.

"По предварительной информации, в воздушном пространстве вокруг столицы были обнаружены и сбиты все вражеские цели. Данные оперативной сводки на данный момент — без жертв и разрушений. Информация уточняется", — отметил Попко.

Также чиновник поблагодарил Силы противовоздушной обороны за отличную и профессиональную службу.

"Вы в очередной раз спасли жизнь киевлян и инфраструктуру города! Слава Украине!" – отметил Сергей Попко.

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