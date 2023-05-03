Россия атаковала Киев "шахедами": такого результата украинской ПВО оккупанты не ожидали

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Кравцев Сергей
Российские войска традиционно продолжают ночные атаки дронами и ракетами по украинским городам. Столица Украины этой ночью, 3 мая, была атакована российскими оккупантами дронами-камикадзе типа "Shahed". Силы противовоздушной обороны ВСУ сбили все вражеские БПЛА. В результате воздушной атаки противника жертв и разрушений в столице нет. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации.
Иранские беспилотники. Фото: из открытых источников
В сообщении говорится, что нынешняя воздушная атака Киева со стороны российских войск стала третьей за последние шесть дней.
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Чиновник обратил внимание, что тактика противника остается неизменной, и атаки осуществляются с наступлением темного времени суток, при этом РФ запустила барражирующие боеприпасы ("Шахеды") с разных направлений.
Также чиновник поблагодарил Силы противовоздушной обороны за отличную и профессиональную службу.
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