Как ракетные удары по Украине Кремль преподносит россиянам – почему враг участил такие атаки

Аналитики американского Института изучения войны считают, что Минобороны РФ активно информирует об участившихся ракетных ударах по территории Украины, чтобы снизить внутри российского общества градус напряжения в преддверии украинского контрнаступления. Специально для издания "Комментарии" эксперты высказали свои мнения касательно данных утверждений.

Ракетный удар. Фото из открытых источников

Даже более плотное освещение ракетных ударов по Украине, новые бравурные сказочные отчеты от Минобороны ни на что не влияют

Политический эксперт Александр Антонюк рассуждает так:

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"Какой-то особой смены в освещении российских ракетных ударов официальной пропагандой страны-агрессора, включая спикера Минобороны (МО), я не вижу. Как и ранее они говорили, что "эффективно" уничтожают наши военные объекты, военную и гражданскую инфраструктуру, как рассказывали о том, что уничтожили "Хаймерсов" больше, чем их вообще существует – так и продолжают. Делается ли это для того, чтобы понизить градус напряжения в российском обществе? Давайте для начала выясним – есть ли вообще в РФ общество. А также – о каком напряжении идет речь. Если о напряжении в связи с явным провалом т.н. "спецоперации", то оно никуда не денется. И тут напряжение не столько в "обществе", сколько в Кремле, где идет борьба между "элитами". Там, похоже, остро стоит вопрос о том, кто будет править после Путина. Учитывая, как сужаются коммуникационные коридоры возможностей. Даже поездка в ЮАР на саммит БРИКС становятся для Путина опасной, так как он может быть арестован согласно ордеру Международного уголовно суда".

Всё это, продолжает эксперт, создает предусловия для смуты, которая обязательно ожидает РФ.

"И, допустим, даже более плотное освещение ракетных ударов по Украине, новые бравурные сказочные отчеты от Минобороны ни на что не влияют, – уверен Александр Антонюк. – Подавляющее большинство граждан РФ, к сожалению, и далее поддерживают агрессивные действия против Украины. Это в них, похоже, заложено уже на генетическом уровне. Главный мотив РФ был и остается – оккупация Украины, уничтожение нашей нации, захват новых земель, ликвидация украинского государства как такового. И пока у россиян есть такая возможность – они будут пытаться это сделать. Наша задача – лишить их таких возможностей. Навсегда".

Чтобы показать хоть какие-то "успехи" наносятся новые ракетные удары по территории Украины

Политтехнолог Борис Тизенгаузен считает, что возобновившиеся массированные ракетные удары по украинской территории, а также их "подсветка" спикерами МО и пропагандой, это, прежде всего, попытка как-то оттенить ситуацию, происходящую на фронте. Ситуацию, не очень радостную для россиян.

"За более полгода активных штурмов они так и не смогли взять Бахмут. Зато положили там десятки тысяч своих вояк. Разговоров о неких новых целях т.н. "спецоперации" уже почти нет. Заявления, что "всё идет по плану" вызывают скорее раздражение. Настроения в РФ – упаднические. Пригожин, Гиркин, ряд российских военкоров периодически выходят с заявлениями о необходимости окапываться, придумывать какое-то завершение т.н. "спецоперации". Параллельно с этим идет постоянная ротация армейского руководства. И оккупационными войсками, и просто внутри России, вплоть до снятия военно-морских адмиралов. Судя по всему, это не особо помогает", – отмечает эксперт.

Но, продолжает он, чтобы показать хоть какие-то "успехи", отвести внимание от того, что продвижения в течение полугодия фактически нет (и это на фоне огромных потерь), наносятся новые ракетные удары по территории Украины.

"А в отчетах МО РФ это преподносится как уничтожение неких натовских центров на территории Украины, с фантастическим количеством уничтоженной военной техники, боеприпасов и живой силы. Страна-агрессор продолжает жить в иллюзорном мире. Не имеющим ничего общего ни с реальной ситуацией на фронтах, ни с реальной ситуацией в мире как таковом", – констатирует Борис Тизенгаузен.

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