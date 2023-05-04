В США объяснили, зачем РФ могла инсценировать "атаку" на Кремль

Россия могла самостоятельно организовать нанесение удара БПЛА по Кремлю 3 мая, пытаясь донести важность ведения войны против Украины до российской внутренней аудитории, а также, чтобы создать условия для более широкой социальной мобилизации. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

Атака дронов. Фото: из открытых источников

В отчете говорится, что ожидаемо в "атаке" дронов по Кремлю Россия ожидаемо обвинила Украину. При этом РФ сама, вероятно, организовала это нападение. Несколько признаков указывают на то, что удары были проведены внутренними силами, и целенаправленно организованы, говорится в публикации.

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Российские власти недавно предприняли шаги по усилению внутренних возможностей своих ПВО, в том числе в самой Москве, и поэтому "крайне маловероятно", что два беспилотника могли пробить несколько эшелонов противовоздушной обороны и взорваться или быть сбитыми прямо "над сердцем Кремля", и так быть снятыми на камеры.

Снимки с геолокацией от января 2023 года показывают, что российские власти размещают зенитные ракетные комплексы "Панцирь" недалеко от Москвы, чтобы создать круги ПВО вокруг города, обращают внимание эксперты. Удар, в результате которого такие средства ПВО избежали обнаружения и уничтожения и смогли поразить столь важную цель, как Сенатский дворец в Кремле, стал бы "значительным затруднением для России".

"Немедленная, последовательная и скоординированная реакция Кремля на инцидент свидетельствует о том, что нападение было внутренне подготовлено таким образом, что его предполагаемые политические последствия перевешивали удивление", — говорится в материале.

Также в ISW обращают внимание, что Кремлю не удалось своевременно и последовательно дать информационный ответ на другие военные унижения, включая потерю захваченных ранее Балаклеи и Херсона в сентябре и ноябре 2022 года.

"Быстрое и последовательное изложение официальной российской версии ударов предполагает, что Россия инсценировала этот инцидент в непосредственной близости от празднования Дня Победы 9 мая, чтобы представить войну своей внутренней аудитории как нечто экзистенциальное", — говорится в материале.

Кроме того, Кремль может использовать такую "атаку", чтобы оправдать либо отмену, либо дальнейшее ограничение празднования 9 мая, что, вероятно, усилит информационную работу, изображающую войну против Украины как прямую угрозу соблюдению Россией "почитаемых исторических событий".

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