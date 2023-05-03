Атака БПЛА на Кремль: что это было – каких последствий ожидать

В ночь на 3 мая по Кремлю был нанесен удар БПЛА. Что это было, что это значит, возможные последствия? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Удар по Кремлю. Фото: из открытых источников

Сейчас нужно смотреть на ответную реакцию Кремля

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли подчеркивает, что с практической точки зрения мы не видим серьезное вреда для российской верхушки от этой атаки.

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"Не идет речь о смерти Путина. Да, визуальная картинка, безусловно, радует глаз рядового украинца. Как и понимание того, что, скорее всего, наши беспилотники могут успешно преодолевать ПВО врага даже в так называемых "центрах принятия решений". Но торопиться с выводами не стоит. Важно понять, какой будет ответная реакция противника. И не сами ли русские устроили всё это, чтобы оправдывать еще более массированные ракетные удары по Украине, в том числе, по гражданским объектам", – отмечает политолог.

Он напоминает, что после подрывов пролетов Крымского моста начались массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. И по центру Киева.

"Это преподносилось россиянами как некие "акции возмездия". Именно так активно продвигалось страной-агрессором в медиа, в том числе западных. Так что – посмотрим на ответную реакцию. Уже значительно увеличилась интенсивность вражеских атак именно по Киеву. Три – за последние шесть дней. Хорошо, что себя отлично проявляет наша система ПВО. Ну и, нельзя исключать, что россияне готовятся таким образом к интенсификации боев собственно на фронте, – считает Максим Яли. – Это более чем вероятно после восстановления теплой погоды и нашего анонсируемого контрнаступления".

Последующие атаки на Кремль могут оказаться куда более разрушительными

Аналитик, специалист по ракетному вооружению Александр Кочетков рассуждает так:

"Несомненно, что беспилотники, ответственность за атаку которых на Кремль пока никто не взял – это только пристрелка, не более. Таких неопознанных БПЛА полетело в сторону Кремля уже более десятка. Некоторые немного не долетели до Москвы. Другие, наоборот, – перелетели. Что характерно – без какого-то противодействия со стороны хваленой ПВО недоимперии".

Вот и сейчас, продолжает аналитик, два беспилотника таки попали в Кремль, не вызвав, впрочем, особых разрушений.

"Потому что беспилотники несли небольшой боезапас, – поясняет Александр Кочетков. – Очевидно, что последующие атаки могут оказаться куда более разрушительными. В любом случае, их смысл в том, чтобы все в недоимперии и конкретно в Кремле уяснили: война – это не танец "Яблочко", который исполняют сольно. А танго, которое танцуют исключительно вдвоем, как сформулировал писатель Ян Валетов. И до тех пор, пока продолжается неспровоцированная агрессия России, никто там – и самые непричастные, и самые причастные-высокопоставленные, – не может чувствовать себя в безопасности".

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