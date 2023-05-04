В ВСУ заявили, что оккупанты знают – 80% запускаемых дронов будут уничтожены: зачем же их запускают

Главная цель ежедневного запуска россиянам беспилотников – не поражение военных объектов и ли объектов критической инфраструктуры, а истощение нашей ПВО. Запуская иранские дроны враг заставляет разоблачать позиции украинской ПВО. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального марафона рассказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Юрий Игнат. Фото: из открытых источников

"Конечно они хотят поразить цели, "шахеды" направлены на цели. Однако они знают, что БПЛА будут уничтожены, сейчас 80% мы уничтожаем, поэтому они так истощают нашу ПВО, заставляя разоблачать свои позиции", – отметил Юрий Игнат.

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Он добавил, что с этими атаками беспилотников мы уменьшаем запас зенитных управляемых ракет, а это то, что сегодня держит украинское небо на замке от вражеской российской авиации.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ, нужно понимать, что россияне не могут в таких масштабах ракеты использовать, как осенью и зимой. Но делать такие удары, как в последние разы – могут, когда у них будет какая-то информация, стратегическая задача уничтожить что-то на территории Украины. Не надо думать, что они отказались от ударов по объектам топливно-энергетического сектора. Они будут, видимо, планировать и в дальнейшем такие вещи.

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