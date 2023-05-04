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В британской разведке назвали уязвимое место РФ для ударов украинских беспилотников

Российские топливные склады очень уязвимы для беспилотников, считают британские аналитики

сегодня, 09:27
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Автор:

Кравцев Сергей

Склады топлива на оккупированной территории Украине и в приграничных районах России остаются особенно уязвимыми для атак. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

В британской разведке назвали уязвимое место РФ для ударов украинских беспилотников

Беспилотник. Фото: из открытых источников

Как отмечается в сводке, 3 мая вспыхнул пожар на российском складе ГСМ в поселке Волна на материковой части России в Керченском проливе, недалеко от Крымского моста. Он мог быть вызван ударом беспилотника, что соответствует схеме повреждения российских складов топлива с начала года.                                                                         


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По данным британской разведки, разрушение сети хранения и распределения топлива, скорее всего, заставит Россию внести коррективы в операции по дозаправке вооруженных сил, чтобы смягчить удары по ним.

"Изменения могут представлять собой развертывание дополнительных мер защиты на объектах хранения топлива, как например, в Туаспе, или использование инфраструктуры в менее опасных регионах", — отмечают в Минобороны Британии.

Отметим, в Краснодарском крае РФ снова неспокойно. Ряд пабликов и российских СМИ сообщают о загорании резервуара Ильского нефтеперерабатывающего завода. Пожар на предприятии вспыхнул в результате попадания беспилотника.

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Ранее "Комментарии" писали — в Кремле признали, что Украина атаковала резиденцию Путина. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин в это время не находился в Кремле.




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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1654000128942829568
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