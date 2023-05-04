Почему набирает обороты дистанционная война – что ждать дальше от РФ и Украины

Украина продолжает страдать от ночных атак дровнов и ракет, запускаемых россиянами. А в РФ продолжаются прилеты беспилотников по резервуарам с нефтепродуктами. О чем говорит эта набирающая обороты дистанционная война? Как события могут развиваться в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Удары беспилотников. Фото: из открытых источников

Чем дальше, тем больше будет дальних ударов, как со стороны РФ, так и Украины

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко уверен, что чем дальше, тем больше обе стороны будут использовать неконтактную, дистанционную войну. Стараясь сделать ее при этом эффективной.

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"Но для этого нужны соответствующие средства. Их периодически накапливают. И используют. Думаю, в скором будущем мы увидим расширение таких действий", – прогнозирует генерал.

Он обращает внимание, что в результате ракетных ударов в течение 14 месяцев у россиян сократились ресурсы высокоточных ракет, таких как Искандер-М, "Калибр", Х-101. Х-555. Причем сократились даже ниже неприкосновенного запаса.

"Они бы хотели и дальше продолжать выпускать по нам по сотне и больше ракет в месяц. Но не могут. К тому же, приходится учитывать грядущие контрнаступательные действия ВСУ. Плюс – самим использовать ракеты непосредственно на фронте", – поясняет Игорь Романенко.

Эксперт напоминает, что Путин еще год назад одной из целей войны называл захват Донецкой и Луганской областей в их админграницах. Но ничего подобного не случилось. Однако эти попытки не прекращаются, чтобы показать "глубинному народу" хоть какой-то "успех". Но для этого россиянам важно сорвать наши контрнаступательные действия.

"Именно поэтому оставшиеся высокоточные ракеты, а также поступившие из Ирана очередные беспилотные аппараты противник использует с целью поражения наших военных объектов, логистических цепочек. Периодически попадая и в жилые дома. То есть, РФ ведет подготовку к оборонительным действиям в преддверии наших контрнаступательных действий. Параллельно пытаясь подорвать морально-психологическое состояние украинского общества в целом и ВСУ в частности. И склонить Киев к переговорам на условиях Москвы. Очевидно, что это не удается. Как и то, что стране-агрессору как воздух необходима пауза в боевых действиях. В свою очередь, активизировались атаки "неизвестных дронов" по важным с военной точки зрения объектам на территории РФ и временно оккупированного Крыма. Официально – это не мы. При этом, все эти удары (кроме разве что весьма смахивающий на постановку российских спецслужб удар по Кремлю), так или иначе ослабляют российскую армию, лишая ее горючего, боеприпасов и так далее. Кто это делал и как, мы узнаем уже после войны", – констатирует Игорь Романенко.

Россия всё еще атакующая сторона, а мы – обороняющаяся, когда у РФ иссякнут ресурсы для наступления, Украина начнет контрнаступление

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш поделился таким мнением:

"Участившиеся дистанционные атаки обеих сторон говорят о подготовке ВСУ к контрнаступлению – с одной стороны. И попыткам помешать этому контрнаступлению – с другой. Мы уничтожаем горючее, склады с боеприпасами и логистические цепочки противника, чтоб он не мог эффективно противостоять нам. А россияне бьют по нашим, как они считают, установкам ПВО, складам с ГСМ и боеприпасами, чтоб оттянуть время и ослабить контрнаступление".

Иными словами, продолжает эксперт, мы видим подготовительную работу обеих сторон к решающей схватке, которая плавно перерастает в саму схватку.

"Россия всё еще атакующая сторона, а мы – обороняющаяся. Когда у РФ иссякнут ресурсы для наступления, Украина начнет контрнаступление. Разрушение российских логистических цепочек является одним из основных элементов такого истощения противника, – поясняет Сергей Гармаш. – Кроме того, перенося часть боевых действий с украинской территории на территорию РФ, Киев не дает Москве отвлечь ресурсы тех же ПВО на украинское направление. Кремль будет вынуждена отвлечь свои военные ресурсы и на охрану тех же путей сообщения на территории РФ. Я думаю, что по такой логике мы вскоре увидим и активизацию российских добровольческих формирований на территории РФ, которые будут захватывать российские населенные пункты, отвлекая силы противника от наиболее активных фронтов".

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