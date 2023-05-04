Ночная атака на Киев: сколько ракет и дронов врага удалось уничтожить

Украинская ПВО на подступах к столице продолжает демонстрировать стопроцентный результат. Во время ночной атаки по Киеву силы ПВО сбили все дроны-камикадзе и ракеты страны-агрессора. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении КГВА в Телеграмм.

Ракетный удар. Фото из открытых источников

Начальник КМВА Сергей Попко обратил внимание, что это уже третья атака столицы за четыре дня мая. Так, россияне применили дроны-камикадзе типа Shahed и ракеты, вероятно, баллистического типа.

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"По предварительной информации, в воздушном пространстве Киева силами нашей ПВО все вражеские ракеты и БПЛА были уничтожены! Данные уточняются. По оперативным сведениям — без жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры", — рассказал Попко.

Кроме этого, зафиксировано падение обломков в отдельных районах столицы, однако вреда жизни и здоровью людей или серьезных поврежденных застройках города они не нанесли.

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Также издание "Комментарии" сообщало – министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что завершается подготовка к давно анонсируемому контрнаступлению ВСУ. Он также уверяет, что мы обязательно получим современные истребители. Хоть и признал, что партнеры медлят, как и практически с каждым новым образом поставляемых нам вооружений. О чем говорят данные заявления Резникова и в целом шумиха вокруг подготовки контрнаступления? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



