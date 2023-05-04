Кровавый удар по Херсону: почему РФ продолжает откровенный террор – как должен отреагировать мир

В результате хаотичных обстрелов россиянами гражданской инфраструктуры Херсона и Херсонской области за один день там погибло более 20 человек, около 50 получили ранения. В области, по которой за сутки войска РФ выпустили 539 снарядов из тяжелой артиллерии, РСЗО "Град", танков, БпЛА и авиации, объявлен трехдневный траур – с 4 по 6 мая. О чём говорит такое варварское уничтожение региона и города, который РФ еще недавно гордо величала "русским", уверяя, что "Россия здесь – навсегда"? Есть ли шанс, что все виновные в итоге понесут наказание? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Удар по Херсону. Фото: МВД

Оккупанты сильно боятся контрнаступления ВСУ, которое может произойти на южном участке фронта

Политический эксперт Светлана Кушнир поделилась таким мнением:

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"Трехдневный траур, почти пять десятков раненных и пострадавших, 23 смерти простых жителей Херсона и области – это результат "братской любви" россиян к украинцам! Мои искренние соболезнования семьям и близким погибших, скорейшего выздоровления всем травмированным… Теперь о сути варварского уничтожения правобережной Херсонщины. Обстрелы не прекращаются ни днем, ни ночью. Минометный огонь открывается по всем районом города, прилегающим к Днепру. Уничтожается всё в округе, так как в логике врага – любое строение может стать потенциальной опасностью, где засели "националисты из ВСУ" и опорным пунктом для дальнейшего форсирования Днепра".

По словам эксперта, контрнаступление украинских Сил Обороны, которого так страшатся росармейцы-захватчики и так ждут украинцы на временно оккупированных территориях, может произойти в любой точке линии фронта. И южное направление – не только не исключение, но и вполне вероятное.

"К тому, – продолжает Светлана Кушнир, – накануне был уничтожены ряд нефтебаз, которые поставляют ГСМ регулярным военобразованиям вооруженных сил РФ на временно оккупированных территориях, что снижает их активность".

Эксперт подчеркивает, что именно как "ответку" россияне нанесли удары по гражданской инфраструктуре (супермаркеты, железнодорожный вокзал, населенные кварталы) – вместо точечных поражений военных целей или целей двойного назначения.

"Жуткая логика, страшные последствия. Мир, увидев фото – ужаснулся. Мужчина пришел в магазин купить крупы и хлеба, а российский расчет РСЗО лишает его жизни, совершив смертоносный залп в сторону Херсона... Женщины и дети в крови, искалеченные останки тел при входе в задание железнодорожного вокзала – всё это серьезнейший повод для экстренного собрания Совбеза ООН с осуждением действий РФ. Это повод срочного принятия жёсткого 11 пакета санкций Евросоюзом. Это и повод коалиции "Рамштайн" выделить Украине в разы больше военной помощи, систем ПВО и дальнобойной артиллерии, способной поражать цели на 50 и дальше км, – уверена Светлана Кушнир. – Но... В Совбезе председательствует рф, в ЕС мнутся в отношении санкций, а союзники выражают неуверенность в необходимости поставок Украине оружия дальнего поражения и самолетов… Знаете, мы, украинцы, не резиновые. Быть вашим щитом для нас означает – платить десятками и сотнями жизней гражданских и военных за то, чтобы вы, сидя у себя в городах и весях Европы, рассуждали "А дать или нет финансовую или военную помощь Украине? А может пора помириться с Россией и снова торговать?"... Мы боремся, но если мы падем, то ужас смерти и зловонное дыхание войны почувствуете уже и вы, европейцы. Возможно, лишь через такие трагедии, как случившаяся 3 мая в Херсоне, до вас доходит суть всей этой войны на уничтожение?!".

По факту событий 3 мая и смерти 23 украинских граждан украинскими силовыми ведомствами начато расследование, имена виновных будут установлены, согласно украинскому и международному праву они понесут наказание, констатирует эксперт. Но будет еще и наказание по ту сторону жизни, уверена она. Более страшное, чем те ужасы, которые щедро сеют россияне по украинской земле.

До россиян никак не дойдет, что мы не сломаемся

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт, полковник Влад Волошин уверен, что, совершая обстрелы Херсона и освобожденной нашими Силами обороны территории Херсонщины, российские оккупанты прекрасно понимают, что бьют по гражданской инфраструктуре, по мирному населению.

"Сомневаюсь, что у российских военных, делавших смертоносные залпы, не было координат. Что они не знали, что стреляют по торговому центру, по жд-вокзалу, по местам скопления гражданских. Одна из целей такого откровенного терроризма – чтобы украинцы не возвращались на деоккупированные территории, не восстанавливали там нормальную мирную жизнь, – поясняет полковник. – Еще одна – сделать так, чтобы военные на передовой переживали о своих родных и близких в тылу. Один из методов влияния на морально-психологическое состояние и ВСУ, и украинского общества в целом. До россиян никак не дойдет, что мы не сломаемся. Что мы лишь становимся злее, укрепляясь в понимании важности не просто победить такого подлого врага, но сокрушить его так, чтобы он уже никогда не поднялся".

По мнению Влада Волошина, сегодняшний визит президента Украины Владимира Зеленского в Нидерланды, его обращение, в том числе, к представителям международных судебных институций, расположенных в Гааге, приблизят неотвратимость трибунала по военным преступлениям россиян. Включая недавние трагедии в Умани и Херсоне.

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