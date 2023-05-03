"Мир должен это видеть и знать": Зеленский про удары по Херсону

Общее число погибших от российских обстрелов гражданской инфраструктуры Херсона и Херсонской области – 21 человек. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Херсонский супермаркет: жертва российских обстрелов

"Мир должен это видеть и знать. Железнодорожный вокзал и переезд, дом, строительный магазин, продуктовый супермаркет, автозаправка – знаете, что объединяет эти места? Кровавый след, который оставляет Россия своими снарядами, убивая мирных людей в Херсоне и Херсонщине. По состоянию на сейчас – 21 погибший человек! 48 раненых! Все гражданские! За один неполный день! В одной области! Мои соболезнования семьям и близким погибших", — написал Владимир Зеленский в своем телеграмм-канале.

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"Мы никогда не простим виновных. Победим страну-зло и заставим всех виновных ответить!" – также заявил Владимир Зеленский.

Как сообщает Офис Генерального прокурора, по состоянию на 21:10 из-за обстрелов и попадания снарядов по объектам гражданской инфраструктуры в областном центре Херсонщины погибли 17 мирных жителей. Около 48 человек, среди которых двое детей, получили травмы разной степени тяжести. Также днем между селами Степановка и Музыковка под вражеским обстрелом оказалась бригада энергетиков. Они чинили электросети после очередных атак армии РФ, чтобы обеспечить людей светом. От полученных травм трое работников энергетического предприятия погибли. Также утром от обстрела Дарьевской общины области погиб мужчина.

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