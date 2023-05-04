Что с контрнаступлением ВСУ – почему Россия ищет повод закончить войну

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Кравцев Сергей
Уже который месяц подряд звучат разговоры о том, что ВСУ активно готовятся к контрнаступлению, но не начинают его… Причины называются самые разные – от нехватки боеприпасов и другого вооружения, до ожидания благоприятных погодных условий. Может ли быть так, что не будет никакого контрнаступления, а всего разговоры о контрнаступлении – это всего лишь очередная информационно-психологическая операция? И может ли быть, что Россия, понимая, что ситуация окончательно зашла в тупик, лихорадочно ищет повод закончить войну в Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Олег Жданов не согласен с тем, что информация о готовящемся контрнаступлении ВСУ – это ИПСО, потому как украинская армия действительно активно готовится. Свое мнение он высказал на своем ютуб-канале.
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При этом Жданов признал, что единственное, что не получилось у Украины перед наступлением, так это получить современные западные самолеты.
Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун эфире проекта FREEДОМ заявил, что ситуация для россиян действительно складывается не лучшим образом. У Москвы нет ресурсов продолжать воевать.
Он пояснил, речь не о человеческом ресурсе, а о техническом. У Кремля реально огромный мобилизационный резерв. Но этих людей надо во что-то одеть, обуть, вооружить… И главное – командиров найти, чем-то их кормить. Всего этого у Москвы нет. Украина получает современную бронетехнику и боеприпасы от союзников, а России приходится ремонтировать старую технику.
Генерал-майор запаса СБУ сообщил о том, что по данным разведки, россияне будут пытаться организовать "проблемы" внутри РФ, чтобы не воевать в Украине.
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Обсуждения
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Бог
сегодня, 08:14
Где вы находите таких коментеров,как бздун-ягун.Это запад собирает старое советское оружие по всему миру.В России появилось много нового,те же беспилотники,планирующие бомбы.К миру в России стремяться либерасты пукинские и сам пукин.Так что берегите,идиоты пукина.Потому что любой другой вбомбит укропию в каменный век.