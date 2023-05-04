Что с контрнаступлением ВСУ – почему Россия ищет повод закончить войну



















Уже который месяц подряд звучат разговоры о том, что ВСУ активно готовятся к контрнаступлению, но не начинают его… Причины называются самые разные – от нехватки боеприпасов и другого вооружения, до ожидания благоприятных погодных условий. Может ли быть так, что не будет никакого контрнаступления, а всего разговоры о контрнаступлении – это всего лишь очередная информационно-психологическая операция? И может ли быть, что Россия, понимая, что ситуация окончательно зашла в тупик, лихорадочно ищет повод закончить войну в Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

Мы готовимся реально, мы формируем фактически новую армию для проведения контрнаступательных действий

Военный эксперт Олег Жданов не согласен с тем, что информация о готовящемся контрнаступлении ВСУ – это ИПСО, потому как украинская армия действительно активно готовится. Свое мнение он высказал на своем ютуб-канале.

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"Мы готовимся реально, мы формируем фактически новую армию для проведения контрнаступательных действий, операций по освобождению наших территорий. И, я так думаю, что никто особо затягивать ничего не будет", — заявил эксперт.

При этом Жданов признал, что единственное, что не получилось у Украины перед наступлением, так это получить современные западные самолеты.

"Будем использовать те самолеты, которые на сегодняшний день есть на вооружении наших Воздушных сил. Плюс нам дают ракеты западного образца класса "воздух-земля", и мы будем использовать их на наших самолетах", – рассказал Олег Жданов.

Кремль будет пытаться организовать какие-то техногенные проблемы в стране для того, чтобы рассказать населению, что "СВО" пора сворачивать

Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун эфире проекта FREEДОМ заявил, что ситуация для россиян действительно складывается не лучшим образом. У Москвы нет ресурсов продолжать воевать.

Он пояснил, речь не о человеческом ресурсе, а о техническом. У Кремля реально огромный мобилизационный резерв. Но этих людей надо во что-то одеть, обуть, вооружить… И главное – командиров найти, чем-то их кормить. Всего этого у Москвы нет. Украина получает современную бронетехнику и боеприпасы от союзников, а России приходится ремонтировать старую технику.

"России нужна какая-то броня, какая-то техника… и эта техника нигде не появляется... Россия пытается где-то в Африке вытянуть старые советские запасы. Им приходится подтягивать и ремонтировать ту старую технику, которая была в боях или на консервации. Но из-за санкций нет таких возможностей... И это все не сможет остановить, если начнется, наступление ВСУ. Поэтому есть очень много вариантов, которыми они располагают. Это начиная от жеста доброй воли или, что все, что надо было сделать, уже сделали…", — рассказал эксперт.

Генерал-майор запаса СБУ сообщил о том, что по данным разведки, россияне будут пытаться организовать "проблемы" внутри РФ, чтобы не воевать в Украине.

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