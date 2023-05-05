О чем говорят угрозы Пригожина – какие перемены в войне могут произойти

Основатель и главный финансист ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выложил в сеть видеоролик, в котором показал ряды трупов "вагнеровцев". Он заявил о "нехватке боеприпасов 70%" и обматерил начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и министра обороны России Сергея Шойгу. Также Пригожин, который в последнее время всё более жестко делает наскоки на высшее военное руководство России, предупредил, что его наемники 10 мая выходят из Бахмута в тыловые лагеря, "чтобы зализать раны". О чём говорят пригожинские заявления? Почему высшие чины позволяют бывшему зэку подобное? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников

Пригожин действует наперед, чтобы не выглядеть так, будто его ЧВК просто использовали в самых жестоких боевых действиях, не дав взамен фактически ничего

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно считает, что очередные пригожинские громкие заявления, похоже, связаны с будущим разделом "бонусов" (преференций, ресурсов) после определенной паузы в военных действиях.

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"То, есть, эти выпады делаются скорее с прицелом на поствоенный период, – поясняет эксперт. – Не исключено, что после наступательных действий ВСУ сформируется временный статус-кво. Война на некий период зафиксируется в той территориальной стадии, которая будет на тот момент. И Пригожин действует наперед, чтобы не выглядеть так, будто его ЧВК просто использовали в самых жестоких боевых действиях, не дав взамен фактически ничего. Мы помним, как он лично собирал людей по зонам, по лагерям. Как их потом попросту отправляли на убой как "пушечное мясо". Как некий щит перед собственно вооруженными силам РФ. И Пригожин, похоже, возмущен текущим распределением ресурсов не в его пользу. Он чувствует, что его использовали. И что на первый план опять выходит регулярная российская армия".

Олеся Яхно напоминает, что в конце апреля был отправлен в отставку заместитель Шойгу – Мизинцев, отвечавший за логистику. Возможно, рассуждает она, это связано с будущим перераспределением ресурсов – не в пользу Пригожина.

"Видя такой расклад, главарь "вагнеровцев", вероятно, понимает, что может остаться далеко не с тем, на что рассчитывал, бросив серьезные ресурсы в войну против Украины. Так что тут речь скорее о финансовой стороне, – отмечает аналитик. – Борьба за власть в РФ подразумевает борьбу за ресурсы. Российская политика не строится вокруг политической конкуренции в том смысле, что кто-то может получить просто важный пост, важное направление из-за наличия политических амбиций и некой программы. Выборы в путиной России – абсолютно контролируемый процесс. Выбирают тех, кого нужно Кремлю. Но конкуренция за ресурсы, за сферу влияния (доступ к этим самым ресурсам), безусловно, есть. В том числе в вертикали власти".

По словам Олеси Яхно, от РФ участвует в этой войне как минимум девять разных групп (регулярная армия, "вагнеровцы", "кадыровцы", другие формирования), которые на разных этапах приобретают большее значение (и соответственно – ресурсов) или меньшее.

"В первые месяцы войны были активно задействованы "кадыровцы". Сейчас Кадыров откровенно говорит, что они уже навоевались, – подчеркивает эксперт. – И в очередном этапе войны или паузе в ней по статус-кво, вероятно, будут задействованы некие другие группы. Что чувствует (или знает) Пригожин. И, не желая получать еще меньше ресурсов, решает включить заднюю".

То, что Кремль позволяет тем или иным группам "покусывать" друг друга (не касаясь, естественно, самого Путина), является давней практикой, уверяет Олеся Яхно. И без войны, поясняет она, существовала конкуренция между определенными группами (когда одни силовики сливали какую-то информацию о других). А на фоне войны это лишь обостряется.

выходит с такими резкими заявлениями на фоне трупов "вагнеровцев". Мол, смотрите, я делал такую важную для РФ работу, а меня не ценят", – поясняет аналитик. "Поскольку вся российская повестка дня сейчас строится вокруг войны, все эти группы сосредоточены также в данном направлении. Именно здесь есть ресурсы, возможность доказать свою эффективность, нужность Кремлю. И потому Пригожин, чувствующий, как его отодвигают, не сумевший добиться лучшего снабжения

Путину, считает она, ситуация удобна тем, что воюют между собой другие, подставляют друг друга другие, а сам диктатор выступает своеобразным арбитром. Типично кремлевская политика, которая, однако, на фоне войны дает неприятный для страны-агрессора внешний эффект, отмечает Олеся Яхно.

"Если бы тот же Пригожин был всем доволен, он бы не выступал с теми или иными критическими заявлениями в адрес МО, а уж тем более – на фоне трупов. А так, подобные выпады Пригожина, Гиркина-Стрелкова, направленные против представителей Минобороны, могут иметь уже не только внутренний, но и внешний эффект. Ведь пока они разбираются внутри себя, мы получаем больше фактов о состоянии дел в России. Более-менее реальных фактов, в отличие от традиционно фейковых сводок МО РФ или россказней официальных пропагандистов – о минимальных потерях и невероятных запасах боеприпасов и вооружений. Констатируя: Пригожин хочет получить больше ресурсов, чувствует себя обиженным. И не он один. Нельзя исключать, что подобные конфликты дадут сбой единства российской власти, разных групп влияния вокруг войны, – прогнозирует аналитик. – Ресурсов становится всё меньше, проблем – всё больше. И на каких-то интригантских темах могут возникнуть серьезные расколы. Кто-то может почувствовать себя настолько обиженным, что в какой-то момент скажет больше, чем надо – со всеми вытекающими...".

Идет борьба российского генералитета за власть, которая накалилась после атаки беспилотников на Кремль

По мнению эксперта по вопросам сектора обороны и безопасности Олега Старикова, есть несколько версий таких пригожинских заявлений.

Первая – это информационно-психологическая операция (ИПСО).

"Цель – показать украинской стороне в преддверии нашего наступления (контрнаступления), что у противника якобы ощущается острая нехватка сил и средств, чуть ли не развал и так далее. Попытка ввести наш Генштаб в заблуждении. Война – это путь обмана, не стоит об этом забывать, – призывает эксперт. – Думаю, украинский Генштаб ситуацию понимает и должен это учитывать в планировании ведения боевых действий ".

Вторая версия – идет планомерная информационная работа по снятию с должностей Шойгу и Герасимова.

"Она началась еще в прошлом году, обострившись, когда Герасимов снял с должности командующего Воздушно-десантными войсками генерала Теплинского, который руководил отводом российских войск из Херсона во время нашего осеннего наступления. И как военачальник от себя тогда проявил хорошо, отведя серьезную группировку без больших потерь. Но так как Теплинский пользуется огромным авторитетом у десантников, в войсках в целом, Герасимов его снял с должности. Однако потом Путин его вернул", – рассказывает Олег Стариков.

Он акцентирует, что идет борьба российского генералитета за власть, которая накалилась после атаки беспилотников на Кремль, в чём, понятно, винят "проспавших" ее военных.

Что означает – Кремль наблюдает за борьбой двух кланов. – т.н. "патриотов" (Пригожин иже с ним) с "умеренными" (Шойгу-Герасимов иже с ними) – и вмешиваться не собирается". "Российские власти всегда боялись авторитетных военных. Так было в царские, в советские времена, так продолжается и сейчас. Межклановая борьба в РФ за доступ к телу и денежным потокам, похоже, вышла на заключительный этап, – считает эксперт. – Последнее заявления Кремля устами Пескова – там знают о ситуации с "вагнеровцами", но это касается "специальной военной операции", ход которой Кремль не комментирует

Олег Стариков предполагает, что Пригожин и его "вагнеровцы" никуда не уйдут, продолжая выполнять задачи, которые им поставит российский Генштаб, но не входя при этом в состав вооруженных сил РФ.

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