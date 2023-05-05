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Три дня, чтобы взять Бахмут: в Минобороны раскрыли планы России

Анна Маляр рассказала, что РФ стягивает вагнеровцев в Бахмут, пытаясь взять город до 9 мая

сегодня, 14:14
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские войска не оставляют идею взять под свой контроль Бахмут Донецкой области до 9 мая. Для этого в город стягиваются "вагнеровцы", которыми заменяются штурмовые отряды десантников. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщила замминистра обороны Украины Анны Маляр.

Три дня, чтобы взять Бахмут: в Минобороны раскрыли планы России

Вагнеровцы. Фото: из открытых источников

"Враг изо всех сил пытается взять Бахмут под контроль до 9 мая. Для выполнения этой задачи они стягивают вагнеровцев с других направлений и заменяют ими штурмовые отряды десантников, которые сейчас воюют на Бахмутском направлении", — рассказала Анна Маляр.


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По ее словам, украинские военные не дают врагу прорвать оборону. В частности, огнем украинской артиллерии были уничтожены места хранения боеприпасов вагнеровцев.

Отметим, пресс-служба основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина распространила письмо к руководству Минобороны РФ, в котором Пригожин заявляет, что выведет наемников ЧВК "Вагнер" из Бахмута после 10 мая. Причиной, по которой тот решил пойти на такой шаг, называется катастрофическая нехватка боеприпасов.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в Брянской области России два дня подряд подрывают железнодорожные пути. 1 мая сошел с рельсов поезд с нефтепродуктами и пиломатериалами. 2 мая с рельсов сошли вагоны очередного грузового поезда. О чем говорит эта партизанско-диверсионная деятельность, а также участившиеся атаки территории РФ беспилотниками? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://t.me/annamaliar/703
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