«Вагнеровцы» могут оставить Бахмут: о чем говорят заявления Пригожина

В недавнем интервью основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин пригрозил вывести своих боевиков из Бахмута, если им не начнут снабжать нужное количество боеприпасов. По мнению экспертов Института изучения войны (ISW), главарь "вагнеровцев", вероятно, пытается использовать перестановки в военном руководстве рф, чтобы восстановить доступ к большему количеству боеприпасов. О чем говорят последние заявления Пригожина? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Вагнеровцы. Фото: из открытых источников

Заявления Пригожина больше похожи на блеф в рамках борьбы за влияние, узнаваемость и власть

Эксперт по международной политике Украинского института будущего Илия Куса считает, что мы видим очередную серию затянувшегося конфликта Пригожина с нелояльной к нему частью российского Минобороны.

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"На днях министр обороны Шойгу снял своего заместителя Михаила Мизинцева, с которым у Пригожина были хорошие отношения. И понятно, что увольнение близкого Пригожину человека подтолкнула его к новым выпадам в адрес Шойгу", – поясняет Илия Куса.

По его мнению, всё это происходит в рамках их борьбы за контроль над МО и, очевидно, цепочками снабжения, поставок боеприпасов и "потоков".

"Я не верю в то, что Пригожин будет реализовывать свои угрозы. Слишком высоки ставки для РФ в районе того же Бахмута. Так что это больше похоже на блеф в рамках борьбы за влияние, узнаваемость и власть. Никто внутри России не рискнет сейчас играть против Путина. Нет у них таких ресурсов", – констатирует Илия Куса.

Путин вряд ли позволит шантажу Пригожина ставить под угрозу свою захватническую войну

Политолог, медиа-эксперт Денис Гороховский поясняет:

"Несмотря на жесткую вертикаль, которую годами выстраивал Путин, в Кремле остаются разные группы влияния, каждая из которых пытается перетянуть одеяло на себя. Местный политикум даже придумал для них отдельное название – Башни Кремля".

Вся история ЧВК "Вагнер" и лично Пригожина – это как раз проявления конфликта Башен, подчеркивает эксперт.

"Если вспомнить всех, кого называли "приемником Путина" за последние несколько лет, то можно увидеть, что это представители разных групп влияния. Это еще раз подтверждает, что, во-первых, пресловутая монолитность российской власти – всего лишь миф, а во-вторых, у Путина до сих пор нет приемника. Поэтому, в случае отстранения президента рф (юридического или физического), раскол в политической верхушке рф достигнет своего апогея", – уверен Денис Гороховский.

Что же касаемо непосредственно заявлений Пригожина, то, по мнению эксперта, не стоит рассчитывать, что тот может снять "вагнеровцев" с позиций и вернуть домой.

"Ведь очевидно, что он сразу станет в рф "врагом народа" – и будет либо арестован, либо ликвидирован. Самих же "вагнеровцев" в добровольно-принудительном порядке вернут на позиции, – прогнозирует политолог. – Уже понятно, что Путин готов воевать до последнего российского солдата, так как прекрасно понимает фатальные для себя последствия учиненных им же преступлений в случае проигрыша рф. Так что вряд ли он позволит шантажу Пригожина ставить под угрозу свою захватническую войну".

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