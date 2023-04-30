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Пригожин пытается использовать планы Путина и угрожает вывести "вагнеровцев", - ISW

Пригожин пригрозил вывести войска Вагнера из Бахмута

сегодня, 09:02
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Автор:

Лиля Воробьева

Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин пытается использовать в свою пользу перестановки в военном руководстве России. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Пригожин пытается использовать планы Путина и угрожает вывести "вагнеровцев", - ISW

Евгений Пригожин (фото из открытых источников)

В последнем интервью Пригожин пригрозил вывести своих боевиков из Бахмута, если им не начнут снабжать нужное количество боеприпасов. По его словам, в настоящее время "Вагнер" получает 800 из необходимых 4000 снарядов в день.


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Также, в интервью он упомянул заместителя командующего российскими войсками в Украине Сергея Суровикина – якобы они вместе придумали план задержки украинских сил в Бахмуте.

"Упоминание Пригожина о Суровикине, вероятно, является попыткой публично аффилировать его с Суровикиным, поскольку нынешний начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов теряет расположение Путина", — говорится в отчете.

  Также аналитики отмечают, что таким образом, Пригожин, вероятно, пытается использовать перестановки в военном руководстве РФ, чтобы восстановить доступ к большему количеству боеприпасов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украина нашла ключ к Крыму. Резервуары с топливом в Казачьей бухте Севастополя, минувшей ночью уничтожившие два беспилотника, обеспечивали функционирование российского Черноморского флота. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на военного эксперта Романа Свитана. Роман Свитан убежден, что успешность атаки показывает с одной стороны, что система ПВО, которую создала Россия, неэффективна. С другой стороны, подтверждает, что Украина знает об этих "дырах" в системах ПВО и будет их использовать.



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