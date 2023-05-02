Президент РФ сменил руководителя тылового обеспечения: ожидать ли распада российской армии

До этого последний занимал должность замглавы Росгвардии. Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на ISW.



Мизинцева уволили из российской Минобороны

В преддверии контрнаступления в России начались заметные проблемы с желанием военных стать "пушечным мясом". Там наблюдается ухудшение военных возможностей. А в панике, в Минобороны – меняются кадры.

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В то же время, в оборонном ведомстве не объясняют, почему эти изменения происходят, и получил ли Мизинцев новую должность.

Первыми об обновлении кадров заговорили российские военкоры, отмечают в Институте по изучению войны.

"Регулярные изменения в российском военном командовании привели к растущей фракционализации российских военных и дезорганизации командных структур, что ухудшает военную способность России", — подчеркивают аналитики.

Также они предполагают, что по желанию устранить отдельных чиновников Минобороны стоит оппозиционная фракция российского оборонного ведомства. Которая всеми своими усилиями выставляет на осуждение их военные достижения.

Ранее военкоры выдвигали возмущение невыполненными обещаниями заместителя министра обороны генерал-полковника Юнус-бек Евкурова. То, посетив херсонское направление, обещало предоставить 150 — катеров, для защиты островов в дельте Днепра. Именно это дало толчок Сальдо изъять катера для росармии у гражданских.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, для чего Украине строительство новых атомных энергоблоков и что по этому поводу думают украинцы. Два десятка атомных энергоблоков с малыми модульными реакторами SMR-160 планируют построить в Украине. Соответствующее соглашение заключили НАЭК "Энергоатом" и американская компания Holtec International.