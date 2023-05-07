После заявлений и критики Пригожин получил то, что хотел от российского руководства

Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что получил все необходимое оборудование, о котором просил. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу Пригожина.

Лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото из открытых источников

Владелец группы Вагнера заявлял, что 10 мая выйдет с территории Бахмута. Причиной такого решения было указано российское министерство обороны, не отправляющее обещанное количество артиллерийских снарядов и других вооружений. Такие заявления руководитель наемников сделал на фоне мертвых вагнеровцев, которые, по словам Пригожина, были убиты за один день.

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Теперь основатель ЧВК "Вагнер" заявил, что получил от российского руководства необходимое вооружение.

"Нам обещают дать боеприпасы и вооружение столько, сколько нам нужно для продолжения дальнейших действий", – говорит Пригожин.

По словам Евгения Пригожина, его наемники получили разрешение действовать в Бахмуте и прилегающих районах так, "как мы считаем нужным". Кроме того, соратник Путина указал, что Минобороны РФ предоставит человека, который будет следить за всеми решениями.

"Нам дают Суровикина как человека, который будет принимать все решения в рамках боевых действий ЧВК "Вагнер" во взаимодействии с Министерством обороны", — сказал основатель частной военной компании "Вагнер".

Напомним, что Пригожин жаловался на видео используя нецензурную брань и критиковал министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что чеченский лидер Рамзан Кадыров направил запрос президенту России Владимиру Путину о переводе своих войск в Бахмут. Это произошло после заявлений Пригожина к Минобороне РФ о выходе вагнеровцев из Бахмута.

Также "Комментарии" писали, что в самолете подрались пьяные российские военные, воевавшие в Украине.