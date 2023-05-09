Пригожин критикует российское командование: говорит, что ему нагло солгали

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подверг критике руководство российской армии из-за недостаточной поддержки своих наемников под Бахмутом обещанными ранее боеприпасами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Пригожин жалуется на русское командование. Фото из открытых источников

Пригожин утверждает, что сможет взять украинский город Бахмут, если ему предоставят достаточное количество боеприпасов. Однако, по словам владельца группы "Вагнера", Москва отказалась от предыдущих обещаний.

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"7 мая нам пообещали, что нам выдадут боеприпасы. Нас просто нагло соврали", – сказал Пригожин.

Евгений Пригожин сообщает, что 8 мая получил из Москвы сообщение, что "Вагнер" получит все, что нужно, однако впоследствии наемникам поступило лишь 10% заказанного. По мнению основателя ЧВК "Вагнер", во всем виноват начальник российского Генштаба Валерий Герасимов.

"Сегодня утром начальник Генштаба лично скорректировал все цифры и уменьшил их в десять раз. Это очень плохо. Если так пойдет дальше, мы не сможем драться", — утверждает Пригожин.

В конце Пригожин обвинил российскую бюрократическую систему.

"Наш враг сегодня не ВСУ, а российский бюрократ. Особенно предвоенный. Снаряды лежат на складах, они там отдыхают", – жалуется россиянин.

Несмотря на свои заявления, Пригожин не предоставил никаких доказательств. Следует отметить, что владелец группы "Вагнера" не в первый раз делает критические заявления, а затем рассказывает, что это шутки. Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Пригожин объявил прекращение огня в Бахмуте, однако далее указал, что это военный юмор.

Также "Комментарии" писали о том, что в ВСУ объяснили заявления Пригожина: не в состоянии выполнить свои обязательства.