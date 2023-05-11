Что происходит в Бахмуте, где у россиян серьезные проблемы: ответ ISW

Российские захватнические войска имеют проблемы с боеспособностью и истощены постоянными штурмами Бахмута, что, судя по всему, значительно ограничивает способность оккупантов в этом районе защищаться от локальных контратак Сил обороны Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Бахмут. Фото: из открытых источников

Американские эксперты указывают на данные кадров с геолокацией, опубликованные 9 и 10 мая, на которых видно, что военные ВСУ могли провести успешные ограниченные контратаки к северу от Хромово (непосредственно к западу от Бахмута) и к северо-западу от Белой Горы (14 км к юго-западу от Бахмута) и незначительно продвинулись в этих районах.

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Как заявили украинские источники 9 мая, ВСУ уничтожили вражеские 6-ю и 8-ю роты 72-й мотострелковой бригады 3-го армейского корпуса РФ под Бахмутом и продвинулись на 2,6 км вдоль 3-километровой линии фронта.

При этом в ISW не наблюдали визуального подтверждения этих сообщений о более широких достижениях Сил обороны Украины, говорится в материале.

В Минобороны РФ заявили, что их ВДВ сдерживают действия украинских сил на флангах вокруг Бахмута.

Ранее эксперты ISW оценивали, что сообщения об украинских контратаках по всей Донецкой области, по-видимому, являются частью продолжающейся схемы локальных и ограниченных контратак, говорится в отчете.

Аналитики считают, что повсеместные проблемы с боеспособностью РФ, усугубляемые продолжающимися изнурительными атаками в районе Бахмута, вероятно, значительно ограничивают способность захватчиков в этом районе защищаться от локальных украинских контратак.

Также эксперты отметили, что 72-я отдельная мотострелковая бригада ВС РФ сама по себе является "символом многих эндемичных проблем формирования сил, с которыми постоянно сталкиваются российские военные". В публикации напоминается, что эта 72-я российская бригада, что формировалась в основном из добровольцев прошлым августом в Оренбургской области (РФ) в составе 3-го армейского корпуса, осенью 2022 года сильно пострадала в Харьковской области во время контрнаступления ВСУ.

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