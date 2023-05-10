В ожидании 11-го санкционного пакета против РФ: есть ли эффект от санкций, которые уже введены

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, посетившая 9 мая Киев, рассказала о содержании 11-го пакета санкций ЕС против России. По ее словам, он состоит из трех глав: первая – еще больше запретов на импорт товаров в РФ (в том числе новейшие технологии или запчасти для самолетов, идущих в третьи страны и затем в Россию), вторая – сосредоточение на инструментах, которые помешают стране-агрессору получить европейские товары; третья – запрет теневых организаций, которые намеренно обходят санкционные меры. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский высказал надежду, что в 11-й пакет санкций ЕС против РФ будут внесены ограничения и запреты на российский атомный сектор. Что можно сказать об уроне, который РФ уже нанесли санкции? Какие ожидания от нового пакета? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Санкционные ограничения действуют – рост дефицита бюджета РФ – лучшее тому подтверждение

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин поясняет:

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Когда мы говорим об уроне от санкций, есть смысл обратить внимание на дефицит бюджета РФ. За первый квартал он составил 2,4 трлн рублей – при максимальном потолке в 3 трлн за год. При этом, в первом квартале власть существенно сокращала бюджетные расходы. А в апреле была вынуждена их увеличить, нарастив почти на 15%. Пока Росстат данных касательно дефицита госбюджета за апрель не предоставил. Но, скорее всего, тот сильно вырастет".

Так что санкционные ограничения действуют, констатирует эксперт. Но важно понимать, что введение санкций – не значит их неукоснительного соблюдения.

"Потому как 10-й, так и 11-й пакеты санкций от ЕС направлены на усиление именно контроля за движением подсанкционных товаров, за общим соблюдением ограничений. Причем, этот контроль будет касаться не только прямых поставок, но и поставок через третьи страны, а также – транзита через РФ тех товаров, которые являются подсанкционными", – подчеркивает Олег Пендзин.

По его словам, частыми были случаи, когда на российской территории некий транзит просто "исчезал", "пропадал". Именно так подсанкционные товары попадали в РФ. Речь, прежде всего, о товарах Юго-Восточной Азии и Китая, которые транзитом шли через Россию.

Так что, акцентирует эксперт, 11-й пакет должен быть сконцентрирован именно на том, чтобы ужесточить соответствующий контроль за выполнением уже введенных ограничений.

"Ни по атомке, ни по алмазам, скорее всего, решений в 11-м пакете ожидать не приходится, – считает Олег Пендзин. – Это крайне чувствительная тема для ряда стран ЕС. Особенно по атомке. По "Росатому" точно не будет никаких санкционных ограничений, пока те же французы будут захоранивать отходы со своих ядерных станция в РФ, а также, пока в собственности "Росатома" находится АЭС, расположенная в Венгрии и обеспечивающая львиную долю венгерского потребления электроэнергии".

Ужесточение санкций будет постепенно усиливаться, однако не так быстро, как бы нам хотелось

Экс-гендиректор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон уверен, что санкции уже нанесли существенный удар по экономике РФ, особенно в области экспорта ее углеводородов и поставок технологий в саму страну-агрессора.

"Ожидаемо, что Россия ищет возможности обхода этих санкций. Поэтому предполагаю, что 11-ый пакет санкций, который еще обсуждается между странами ЕС, будет в основном направлен на борьбу с обходом уже введенных ограничений", – говорит Сергей Макогон.

По его мнению, в этом пакете не появятся санкции на российскую атомную энергетику, или даже на российский сжиженный газ. Ужесточение санкций будет постепенно усиливаться, однако не так быстро, как бы нам хотелось, резюмирует эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — снова переговоры о продлении зерновой сделки: какие шансы на успех – может ли помочь Турция.



