В ожидании 11-го санкционного пакета против РФ: есть ли эффект от санкций, которые уже введены

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Кравцев Сергей
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, посетившая 9 мая Киев, рассказала о содержании 11-го пакета санкций ЕС против России. По ее словам, он состоит из трех глав: первая – еще больше запретов на импорт товаров в РФ (в том числе новейшие технологии или запчасти для самолетов, идущих в третьи страны и затем в Россию), вторая – сосредоточение на инструментах, которые помешают стране-агрессору получить европейские товары; третья – запрет теневых организаций, которые намеренно обходят санкционные меры. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский высказал надежду, что в 11-й пакет санкций ЕС против РФ будут внесены ограничения и запреты на российский атомный сектор. Что можно сказать об уроне, который РФ уже нанесли санкции? Какие ожидания от нового пакета? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Санкции против России. Фото: из открытых источников
Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин поясняет:
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Так что санкционные ограничения действуют, констатирует эксперт. Но важно понимать, что введение санкций – не значит их неукоснительного соблюдения.
По его словам, частыми были случаи, когда на российской территории некий транзит просто "исчезал", "пропадал". Именно так подсанкционные товары попадали в РФ. Речь, прежде всего, о товарах Юго-Восточной Азии и Китая, которые транзитом шли через Россию.
Так что, акцентирует эксперт, 11-й пакет должен быть сконцентрирован именно на том, чтобы ужесточить соответствующий контроль за выполнением уже введенных ограничений.
Экс-гендиректор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон уверен, что санкции уже нанесли существенный удар по экономике РФ, особенно в области экспорта ее углеводородов и поставок технологий в саму страну-агрессора.
По его мнению, в этом пакете не появятся санкции на российскую атомную энергетику, или даже на российский сжиженный газ. Ужесточение санкций будет постепенно усиливаться, однако не так быстро, как бы нам хотелось, резюмирует эксперт.
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