Снова переговоры о продлении зерновой сделки: какие шансы на успех – может ли помочь Турция

Переговоры о продлении зерновой сделки, которую систематически срывает Россия, пройдут 10-11 мая в Стамбуле, сообщает Минобороны Турции. Каковы шансы на успех? Могут ли в этом помочь намеченные на 14 мая выборы в Турции, под которые действующий президент Реджеп Эрдоган совершает один популистский шаг за другим? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратились к экспертам.

Зерновое соглашение. Фото: из открытых источников

Проблемы с украинским экспортом по сухопутным коридорам, выборы в Турции – всё это дает возможность усилить шантаж морскими зерновыми коридорами

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук рассуждает так:

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"Танцы вокруг зерна – это чисто танцы кремлевского режима, который уже издает трупный запах. Он попал в ситуацию, когда не знает, что бы такое предложить Западу, чем бы его таким шантажировать, чтобы тот нажал на Украину с целью проведения переговоров с РФ. Атаки дронов и ракет не помогли. Ядерный и энергетический шантаж не помогли. Нет рычагов воздействия. Нет темы, которая могла бы "зацепить" Киев или Запад".

Эксперт напоминает, что, когда украинцы дружно начали ввозить зерно в ЕС, которое логично было бы переправить в страдающие от недостатка продовольствия страны, это вызвало негативную реакцию у польских, венгерских, румынских, ряда других фермеров. Но не в целом у ООН, которая промолчала.

Ведь она у них заточена не столько под украинцев, сколько под себя. Возможность ослабить санкции, выторговать что-то именно для РФ. Плюс – способ остаться в повестке дня не в контексте "Путин обвиняется в геноциде украинского общества в целом и детей в частности", "Россия стирает с земли мирные города", а в неком другом. В попытке напомнить, что является частью более-менее цивилизованного соглашения. Правда, для этого приходится данное соглашение то и дело нарушать. Ну, а Эрдогану, который ранее такие российские шантажи довольно резко пресекал, сейчас не до того. Он погружен во внутриполитические процессы Где точно нет акцентов на зерновом соглашении", – поясняет Ярослав Романчук. "Русские на этом фоне еще в марте начали в очередной раз качать тему блокирования зерновой сделки

По его словам, Кремль этим активно пользуется. Проблемы с украинским экспортом по сухопутным коридорам, выборы в Турции – всё это дает возможность усилить шантаж морскими зерновыми коридорами. Что РФ активно и делает. Продвигая свои очередные "хотелки". Запустить аммиачный трубопровод, ослабить банковские санкции, дать "зеленый свет" на мировые рынки большему числу продукции из страны-агрессора и так далее.

И под прицелом тут ряд государств Центральной Азии (включая Казахстан) и та же Турция. Под прицелом и те, кто помогает российскому нелегальному флоту перевозить нефть и нефтепродукты. Всё это в комплексе ставит Кремль в еще более сложное положение. И зерновая сделка, по логике Москвы, является единственным путем к более расширенным переговорам. В которых РФ крайне нуждается, – отмечает Ярослав Романчук. – При этом там не могут не понимать, что если сорвут и эту соглашения, то следующие переговоры будут исключительно о форме капитуляции России. Так что, думаю, сделка будет продлена. Возможно, не на 120 дней, как должны бы, но на месяц-второй – так точно". "Между тем, над странами, которые помогают РФ преодолевать санкции, всё более явно сгущаются тучи. На них могут быть наложены вторичные санкции за такого рода помощь

Саботаж продолжится, пока на Кремль не начнут давить все мировые лидеры, а не только представители коллективного Запада

Кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев поделился таким мнением:

"Думаю, сделка будет продлена. Причем не без помощи Эрдогана, в интересах которого повысить свой рейтинг еще и таким способом — выступая как один из основных переговорщиков на международном уровне в условиях российско-украинской войны".

При этом, продолжает эксперт, досконально выполнять договоренности Россия не будет. Это не в ее стиле. Она, предполагает Андрей Рязанцев, продолжит использовать проблемы на мировом продовольственном рынке для достижения личных интересов.

"Так что саботаж продолжится, пока на Кремль не начнут давить все мировые лидеры, а не только представители коллективного Запада, – считает эксперт. – Одной из своих задач во время нападения на Украину страна-агрессор ставила получение большей доли на мировом рынке продовольствия (зерно, подсолнечное масло), выдавливая оттуда нашу страну. Еще одна цель – в условиях критического роста цен на продукты питания – диктовать свои условия и на этом, а не только на энергетическом рынке. Однако эти рычаги медленно, но верно, выбиваются из рук Кремля".

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