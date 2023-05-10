Снова переговоры о продлении зерновой сделки: какие шансы на успех – может ли помочь Турция

Переговоры о продлении зерновой сделки, которую систематически срывает Россия, пройдут 10-11 мая в Стамбуле, сообщает Минобороны Турции. Каковы шансы на успех? Могут ли в этом помочь намеченные на 14 мая выборы в Турции, под которые действующий президент Реджеп Эрдоган совершает один популистский шаг за другим? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратились к экспертам.
Зерновое соглашение. Фото: из открытых источников
Проблемы с украинским экспортом по сухопутным коридорам, выборы в Турции – всё это дает возможность усилить шантаж морскими зерновыми коридорами
Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук рассуждает так:
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"Танцы вокруг зерна – это чисто танцы кремлевского режима, который уже издает трупный запах. Он попал в ситуацию, когда не знает, что бы такое предложить Западу, чем бы его таким шантажировать, чтобы тот нажал на Украину с целью проведения переговоров с РФ. Атаки дронов и ракет не помогли. Ядерный и энергетический шантаж не помогли. Нет рычагов воздействия. Нет темы, которая могла бы "зацепить" Киев или Запад".
Эксперт напоминает, что, когда украинцы дружно начали ввозить зерно в ЕС, которое логично было бы переправить в страдающие от недостатка продовольствия страны, это вызвало негативную реакцию у польских, венгерских, румынских, ряда других фермеров. Но не в целом у ООН, которая промолчала.
"Русские на этом фоне еще в марте начали в очередной раз качать тему блокирования зерновой сделки
. Ведь она у них заточена не столько под украинцев, сколько под себя. Возможность ослабить санкции, выторговать что-то именно для РФ. Плюс – способ остаться в повестке дня не в контексте "Путин обвиняется в геноциде украинского общества в целом и детей в частности", "Россия стирает с земли мирные города", а в неком другом. В попытке напомнить, что является частью более-менее цивилизованного соглашения. Правда, для этого приходится данное соглашение то и дело нарушать. Ну, а Эрдогану, который ранее такие российские шантажи довольно резко пресекал, сейчас не до того. Он погружен во внутриполитические процессы. Где точно нет акцентов на зерновом соглашении", – поясняет Ярослав Романчук.
По его словам, Кремль этим активно пользуется. Проблемы с украинским экспортом по сухопутным коридорам, выборы в Турции – всё это дает возможность усилить шантаж морскими зерновыми коридорами. Что РФ активно и делает. Продвигая свои очередные "хотелки". Запустить аммиачный трубопровод, ослабить банковские санкции, дать "зеленый свет" на мировые рынки большему числу продукции из страны-агрессора и так далее.
"Между тем, над странами, которые помогают РФ преодолевать санкции, всё более явно сгущаются тучи. На них могут быть наложены вторичные санкции за такого рода помощь
. И под прицелом тут ряд государств Центральной Азии (включая Казахстан) и та же Турция. Под прицелом и те, кто помогает российскому нелегальному флоту перевозить нефть и нефтепродукты. Всё это в комплексе ставит Кремль в еще более сложное положение. И зерновая сделка, по логике Москвы, является единственным путем к более расширенным переговорам. В которых РФ крайне нуждается, – отмечает Ярослав Романчук. – При этом там не могут не понимать, что если сорвут и эту соглашения, то следующие переговоры будут исключительно о форме капитуляции России. Так что, думаю, сделка будет продлена. Возможно, не на 120 дней, как должны бы, но на месяц-второй – так точно".
Саботаж продолжится, пока на Кремль не начнут давить все мировые лидеры, а не только представители коллективного Запада
Кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев поделился таким мнением:
"Думаю, сделка будет продлена. Причем не без помощи Эрдогана, в интересах которого повысить свой рейтинг еще и таким способом — выступая как один из основных переговорщиков на международном уровне в условиях российско-украинской войны".
При этом, продолжает эксперт, досконально выполнять договоренности Россия не будет. Это не в ее стиле. Она, предполагает Андрей Рязанцев, продолжит использовать проблемы на мировом продовольственном рынке для достижения личных интересов.
"Так что саботаж продолжится, пока на Кремль не начнут давить все мировые лидеры, а не только представители коллективного Запада, – считает эксперт. – Одной из своих задач во время нападения на Украину страна-агрессор ставила получение большей доли на мировом рынке продовольствия (зерно, подсолнечное масло), выдавливая оттуда нашу страну. Еще одна цель – в условиях критического роста цен на продукты питания – диктовать свои условия и на этом, а не только на энергетическом рынке. Однако эти рычаги медленно, но верно, выбиваются из рук Кремля".
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