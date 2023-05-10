Сырский заявил об отступлении противника в Бахмуте

Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский заявил, что на Бахмутском направлении на отдельных участках российские силы отступили на дистанцию до двух километров. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление генерал-полковника Сырского.

Александр Сырский и бойцы 3 штурмовой бригады

"Благодаря продуманной обороне на Бахмутском направлении мы получаем результаты эффективных действий наших подразделений. В том числе, проводим эффективные контратаки. На отдельных участках фронта враг не смог удержать натиск украинских защитников и отступил на дистанцию до 2-х километров", — написал в своем телеграмм-канале Александр Сырский. — "Именно грамотное проведение оборонной операции истощило подготовленные силы ЧВК "Вагнер" и заставило на определенных направлениях заменить их хуже подготовленными подразделениями регулярных войск РФ, потерпевших поражение и отошедших".

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Напомним, что накануне основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин заявил, что 72 бригада Вооруженных сил РФ "драпанула", оставив позиции в Бахмуте.

"Несмотря на значительную концентрацию войск и громкие заявления российских военных преступников о намерениях взять Бахмут до 9 мая, враг так и не смог захватить украинский город, — продолжает Сырский. — Наши силы обороны надежно держат фронт и не дают врагу продвинуться вперед. Битва за Бахмут продолжается".

Также командующий Восточной группировкой войск отметил работу 3-й отдельной штурмовой бригады, которая "в бою нанесла врагу мощный удар и показала мощь украинской армии".

"Как говорил Карл фон Клаузевиц: "Война ведется до победы. И точка"", — также процитировал немецкого классика военного искусства Сырский.

Между тем, Белецкий пригласил россиян сдаваться в плен.

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