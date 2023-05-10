Как больнее ударить санкциями по РФ – что должно быть в 11-м пакете санкций

Европейский Союз продолжает готовить 11-й пакет санкций против России. Но процесс может затянуться, в том числе из-за разногласий по поводу мягкости/жесткости предлагаемых ограничений. Издание "Комментарии" продолжает обсуждать с экспертами эффективность уже введенных санкций и перспективы принятия новых.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Нужно усилить санкционное давление на "Росатом" и его дочерние компании

Экономист, член общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран поделился таким комментарием:

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"Что можно сказать об уроне, который РФ уже нанесли санкции? Внеплановый дефицит бюджета, падение налогов доходов от нефтяной и газовой отрасли, частичный паралич управления валютными и иными резервами, утрата собственности в ЕС и США (причем как собственности госкомпаний, так и частных лиц, причастных к финансированию режима Путина). Немало".

По мнению эксперта, чтобы сделать ограничения более эффективными, нужно обязательно вводить более жесткую ответственность за уклонение от санкций, вплоть до конфискации имущества.

"Второй момент – нужно усилить санкционное давление на "Росатом" и его дочерние компании, – считает Виталий Шапран. – Эта компания принимает прямое участие в агрессии против Украины, поэтому нужно сделать реализацию ее проектов за пределами страны-агрессора невозможной. Под санкции должен попасть не только "Росатом", но и все его контрагенты".

Санкции влияют на РФ, но пока ЕС не готов перейти к тотальному ограничению торговли со страной-агрессором

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин считает, что сделать новый пакет ограничений более эффективным может только четкое введение санкций, которые исполняли бы все страны на уровне ООН.

"Но в данный момент это невозможно, – отмечает он. – Ведь та же РФ, тот же Китай могут использовать свое право вето в Совбезе ООН. А ведь в свое время санкции против Ирана были введены именно на уровне ООН. Но тогда была иная ситуация".

Если вернуться к 11-му пакету, там, по мнению Алексея Якубина, явно не хватает санкций в отношение "Росатома".

"А ведь это было бы вполне логично, – считает политолог. – Та же Запорожская АЭС более года находится в оккупации. Поступает много информации по поводу того, как там себя безответственно ведут россияне. Происходит приостановка работы реакторов, есть данные о наличии взрывчатки на территории АЭС".

Кроме того, продолжает эксперт, если говорить о новом пакете, он точно должен наложить ответственность на тех, кто помогает обходить санкции.

"Это, к сожалению, превратилось в повсеместную практику, – акцентирует Алексей Якубин. – Важен более жесткий контроль в данном ракурсе. Санкции, безусловно, влияют на РФ. Но пока, увы, ЕС не готов перейти к тотальному ограничению торговли со страной-агрессором. Те же лекарства, продовольствие — являются исключением. И это сдерживает эффективность санкций".

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