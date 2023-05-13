К чему ЕС подталкивает Китай – почему Пекин заинтересован, чтобы РФ не проиграла

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель пригрозил Китайской Народной Республике (КНР) ухудшением отношений с Евросоюзом, если руководство Китая не изменит свою политику и не надавит на Кремль в вопросе прекращения войны против Украины. Что означает это заявление? Возымеет ли оно действие на КНР? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Ведется активная дипломатическая борьба за то, чтобы Китай в полной мере влиял на политику путинского режима

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок считает заявление Борреля – показательным. И напоминает, что ЕС и КНР на протяжение нескольких месяцев ведут активные публичные и закулисные переговоры о возможности их влияния на прекращение Россией войны против Украины.

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туда же президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйн и президента Франции Эммануэля Макрона, а позже – главы МИД ФРГ Анналены Бербок, свидетельствуют о том, что Китай и Европа заинтересованы в сохранении и даже потеплении, развитии дипломатических, политических, экономических отношений. При этом КНР, судя по заявлению Борреля, начал спекулировать некими моментами. В том числе – не используя в полной мере свои возможности для влияния на политику Путина. Хоть, понятно, что у КНР достаточно рычагов воздействия для этого", – отмечает эксперт. "Прошлогодний визит в Пекин канцлера ФРГ Олафа Шольца, визиты в апреле этого года

По его мнению, Пекин ведет сейчас интересную международную политическую игру. И в этом ракурсе следует рассматривать саммит "Китай — Центральная Азия", который вскоре пройдет в КНР.

будут на этом саммите. Первом подобном со времен развала СССР. Он будет иметь серьезные, по прогнозам высшего руководства Китая, политические результаты. А позднее, возможно, и последствия", – считает Валерий Клочок. "Руководители стран Центральной Азии, которые присутствовали в Москве на параде 9 мая

Европа, уверен он, понимает, что Китай заигрывает сейчас со странами Центральной Азии и на Ближнем Востоке, пытается увеличить там свое влияние. Таким образом выторговывая больше преференций касательно возможного вмешательства в политику Путина с целью скорейшего прекращения российской агрессии против Украины.

"Китайские власти, безусловно, заинтересованы в прекращении, как они называют "украинского кризиса". Но хотят, чтобы это произошло с максимальной выгодой для КНР, – акцентирует эксперт. – И обсуждаемое нами заявление Борреля доказывает, что ведется активная дипломатическая борьба за то, чтобы Китай в полной мере влиял на политику путинского режима. Подчеркиваю, КНР может это сделать".

Валерий Клочок предполагает, что одни из сценариев – транзит власти в РФ, над чем, похоже, работает часть российских элит.

"Путину, понятно, это не нравится, он всячески сопротивляется. Думаю, мы вскоре увидим определенное развитие событий, которое будет зависеть, в том числе, от того, дожмут ли европейцы Китай на более решительные действия в отношении России", – констатирует Валерий Клочок.

КНР нужна РФ не проигравшая

Политтехнолог Борис Тизенгаузен поделился таким комментарием:

"ЕС и США обеспокоены тем, что Китай усиливает свою роль в вопросе урегулирования войны в Украине. Они переживают, что КНР может перехватить инициативу. При том, что Пекин явно не заинтересован в том, чтобы Россия проиграла. А вот в чём заинтересован – можно понять, если понять, какая Россия выгодна Китаю. А ему выгодна слабая Россия, но не развалившаяся, не поверженная. То есть – находящаяся плюс-минус в нынешнем состоянии. Тоталитарная, авторитарная, с коррупционными правительством и президентом. Это гарантия того, что она не сможет сблизиться с Западом".

То есть, поясняет эксперт, Китай не заинтересован в процессах, которые запустят в РФ механизм неконтролируемого развала. Ведь тогда там может появиться власть менее контролируемая, менее внушаемая со стороны Пекина.

"Следовательно – КНР нужна РФ не проигравшая (а, допустим, в том или ином виде "заморозившаяся" войну), обложенная санкциями, враждующая с Западом. Такая Россия готова покупать у Китая всё, что угодно. И продавать туда свои природные ресурсы по сверхнизким ценам", – аргументирует Борис Тизенгаузен.

Из этого и следует, исходить, пытаясь понять логику Китая, уверен он. И именно через эту призму рассматривать анонсированный на будущую неделю визит китайского спецпредставителя в ЕС, Украину и РФ.

Китай будет пытаться помочь России не получить стратегического поражения

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук подчеркивает, что Китай, учитывая собственное видение мироустройства, видит РФ природным союзником. Причем, союзником сателлитным, где главную роль играет Китай, но – важным в ракурсе совместного противостояния Западному миру.

"Так было до открытого вторжения России в Украину, которое развеяло иллюзии касательно мощи рос-армии. Оказавшись один на один с Западным миром, КНР не решится на конфронтацию. Более того, поражение РФ в войне существенно снижает риски нападения Китай на Тайвань. Ведь Запад на примере противостояния России в Украине, показал, каким образом он может консолидироваться, действовать совместными усилиями против страны, которая нарушает международное право, – поясняет эксперт. – Да, Китай хочет завершения войны. Но ему важно не допустить поражения РФ".

Учитывая это, Борис Кушнирук не думает, что Пекин будет давить на Москву, призывая ту капитулировать.

"Тем более, что ситуация уже вошла в противоречие с самими российским режимом. Потому что – и об этом пишут западные СМИ – Путин, начав эту войну, не имел плана "Б". Не продумал, что делать, если "спецоперация" пойдет не так, как задумывалось. В итоге он оказался в ситуации, когда не имеет механизма остановки войны не то что с сохранением лица, но и сохранением всего, оккупированного с 2014 года. Включая Крым. Я писал об этом еще в прошлом году, что с точки зрения Запада именно поражение РФ в войне – стратегическое поражение – существенно ослабляет и возможности Китая. И тут возникает растяжка, которую важно понимать нашим дипломатом, поясняя Западу, что не только в интересах Украины, но и в его – Запада – интересах, нанесение РФ именно стратегического поражения. Разгромного. Не просто дать отползти на каких-то условиях (к примеру, оставив за собой Крым), но – восстановить территориальную целостность в международно признанных границах", – подчеркивает эксперт.

Да, такой удар создает риски дестабилизации в самой России, отмечает он. Но нам, уверен Борис Кушнирук, важно пояснять международным партнерам, что это – куда лучше, чем сохранение тандема РФ-КНР, несущего огромные риски для всех. Те более, что без нанесения стратегического поражения России, она со временем обязательно попытается начать новую войну.

"Исходя из этого, считаю, что на Китай продолжат давить и на ЕС, и на США. А он, не готовый идти на прямую конфронтацию с коллективным Западом, не станет поставлять РФ оружие и боеприпасы открыто. Но, тышком-нышком, в том числе через третьи страны (Северную Корею, Иран) будет пытаться помочь России не получить стратегического поражения", – констатирует эксперт.

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