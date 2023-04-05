Что плотно объединяет ЕС и Китай – почему европейские лидеры зачастили в Пекин

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что позиция Китая по поводу военных преступлений РФ будет определять "качество отношений" стран Запада с Пекином. При этом Китай оказался одной из двух стран (вторая – давно подпевающая россиянам Эритрея), проголосовавших против расследования военных преступлений России в Украине. Как могут далее развиваться отношения ЕС и КНР? Есть ли вероятность, что европейским лидерам, зачастившим с визитами в Пекин, удастся убедить Си Цзиньпиня перестать политически и экономически поддерживать путинский режим, и уж точно не начать помогать тому военно-технологически? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

ЕС и Китай. Фото: из открытых источников

КНР – единственная страна – не сторона конфликта, открыто выступившая со своим мирным планом

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев рассуждает так:

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"Все адресованные Китаю заявления Макрона, Борреля, других европейских лидеров и чиновников, более похожи на определенное прикрытие (дипломатическое, вербальное) необходимости ЕС и далее контактировать с КНР. Продолжать интенсивные торгово-экономические связи. Потому что есть банальная вещь, которую никак не обойдешь и не объедешь – Китай является торговым партнером №1 для Евросоюза. Потеснив с этой позиции даже США. И понятно, что Штаты в такой ситуации будут делать всё, чтобы изолировать Китай от ЕС. Примерно, как это уже сделали с Россией. Но в случае с КНР предпринять нечто подобное будет куда тяжелее. Учитывая и объем европейско-китайских торгово-экономических отношений, и то, что КНР нуждается в рынках ЕС. Достаточно вспомнить его проект "Один пояс, один путь", нацеленный, прежде всего, на Европу. Сухопутный, большой, логистический, торгово-экономический маршрут от Китая к странам ЕС".

В свою очередь, продолжает эксперт, европейцы нуждаются в китайском рынке. И как решить европейцам эту головоломку на фоне китайско-российского сближения – пока не ясно.

"Похоже, какие-то связи будут сворачиваться. Но при этом ожидается много разного рода политико-дипломатической, военно-политической риторики. Попыток закамуфлировать тот факт, что Китай и Европа нуждаются друг в друге", – прогнозирует Вадим Карасев.

Но при этом КНР не бросит РФ, уверен эксперт. Не просто так, поясняет он, Си Цзиньпин посещал в марте Москву. А именно для того, чтобы подтвердить данное сближение.

И Пекин не отказывает никому из них в посещении. И принимает явно не для того, чтобы выслушать нотации касательно того, как Китай должен вести себя в Совбезе ООН, в условиях российско-украинской войны", – подчеркивает Вадим Карасев. "Китай сделал ставку на Россию. Но пытается сохранить ЕС в качестве одного из главных торговых партнеров. И даже – сделать так, чтобы Евросоюз несколько отдалился от США. Так что вовсе не случайно видим в последнее время буквально паломничество европейских политиков и чиновников в Китай. В конце марта там побывал премьер-министр Испании Педро Санчес. Сейчас – президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. На будущей неделе туда собирается верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

Так что, констатирует он, пока идут большие торгово-экономические и геополитические маневры по линии ЕС-КНР.

Тогда как США и ЕС сделали ставку на весенне-летнее наступление Украины, по результатам которого и намерены принимать решение о возможности переговоров и воплощении тех или иных мирных планов. Пока же разыгрываемая европейско-китайская партия находится в середине игры", – резюмирует эксперт. "Думаю, Евросоюз может рассчитывать на то, что Китай, при определенных условиях, способен более жестко рекомендовать РФ пойти на ту иную форму перемирия или реализации мирного плана. В конечном счете, на данный момент КНР – единственная страна – не сторона конфликта, открыто выступившая со своим мирным планом

Поддержка России со стороны Китая дает путинскому режиму второе-третье дыхание для продолжения агрессии

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала акцентирует, что Европейский Союз как один из ключевых экономических партнеров Китая начал более серьезно решить вопрос касательно позиции Пекина по российско-украинской войне.

"Европе, как и Украине, затяжная война не нужна. И в этом смысле поддержка России со стороны Китая дает путинскому режиму второе-третье дыхание для продолжения агрессии. Скорее всего, именно это одна из причин активизации ЕС на китайском направлении", – рассуждает эксперт.

По его мнению, не случайно вместе с Макроном в КНР прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

"На сегодняшний день Франция – это политический легковес. И ехать к такому политическому тяжеловесу как Китай одному Макрону было бесперспективно, – поясняет Виталий Бала. – Ожидать от такой поездки серьезных прорывов, эффективных решений, не приходилось. А вот присутствие Урсулы фон дер Ляен усиливает позицию Франции и, надеюсь, общеевропейскую. Ну, а если ничего не предпринимать, то ничего и не добьешься".

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