logo

BTC/USD

28087.56

ETH/USD

1865.51

LTC/USD

92.92

USD/UAH

37.20

EUR/UAH

40.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Две страны проголосовали против расследования военных преступлений России в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Две страны проголосовали против расследования военных преступлений России в Украине

Во время голосования по продолжению деятельности Комиссии по военным преступлениям России в Украине две страны проголосовали против.

сегодня, 18:30
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Совет ООН по правам человека выставил на голосование продлить еще на один год деятельность Комиссии по военным преступлениям России в Украине. Две страны проголосовали против – Китай и Эритрея. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Две страны проголосовали против расследования военных преступлений России в Украине

Глава следственной комиссии Эрик Мозе. Фото из открытых источников

Совет ООН по правам человека принял бы большинством голосов продолжить деятельность Комиссии по военным преступлениям России в Украине еще на год. Поддержали такую инициативу 28 стран, 17 воздержались, а две страны проголосовали против. Ими оказались Эритрея и Китай. Южная Африка воздержалась, однако заявила, что такая инициатива может создать еще больше проблем между враждующими странами.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Масштабы и жестокость российских зверств в Украине просто превышают любое человеческое понимание", – заявила Раде накануне голосования посол Украины в ООН в Женеве Евгения Филиппенко.

В отчете, опубликованном в прошлом месяце, комиссия признала, что случаи пыток и нападения на энергетическую инфраструктуру Украины могут представлять преступления против человечества. Совет ООН по правам человека не имеет юридически обязательных полномочий, однако его расследование и доказательства передаются судам, обладающим такими полномочиями.

Две страны проголосовали против расследования военных преступлений России в Украине - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на заявления Международного суда о делах по военным преступлениям РФ. А одна Мария Львова-Белова заявила, что не понимает, за что на нее выписали ордер на арест.

Также "Комментарии" писал, что Unicef подсчитал количество погибших детей во время войны в Украине. Согласно официальным данным это 501 ребенок, однако в организации заявили, что случаев младенческой смерти от России вероятно гораздо больше.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/un-rights-body-extends-ukraine-inquiry-into-crimes-since-russias-invasion-2023-04-04/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!