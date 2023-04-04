Две страны проголосовали против расследования военных преступлений России в Украине

Совет ООН по правам человека выставил на голосование продлить еще на один год деятельность Комиссии по военным преступлениям России в Украине. Две страны проголосовали против – Китай и Эритрея. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Глава следственной комиссии Эрик Мозе. Фото из открытых источников

Совет ООН по правам человека принял бы большинством голосов продолжить деятельность Комиссии по военным преступлениям России в Украине еще на год. Поддержали такую инициативу 28 стран, 17 воздержались, а две страны проголосовали против. Ими оказались Эритрея и Китай. Южная Африка воздержалась, однако заявила, что такая инициатива может создать еще больше проблем между враждующими странами.

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"Масштабы и жестокость российских зверств в Украине просто превышают любое человеческое понимание", – заявила Раде накануне голосования посол Украины в ООН в Женеве Евгения Филиппенко.

В отчете, опубликованном в прошлом месяце, комиссия признала, что случаи пыток и нападения на энергетическую инфраструктуру Украины могут представлять преступления против человечества. Совет ООН по правам человека не имеет юридически обязательных полномочий, однако его расследование и доказательства передаются судам, обладающим такими полномочиями.





Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на заявления Международного суда о делах по военным преступлениям РФ. А одна Мария Львова-Белова заявила, что не понимает, за что на нее выписали ордер на арест.

Также "Комментарии" писал, что Unicef подсчитал количество погибших детей во время войны в Украине. Согласно официальным данным это 501 ребенок, однако в организации заявили, что случаев младенческой смерти от России вероятно гораздо больше.



