После падения вертолетов и самолета в Брянской принялись искать "диверсантов"

В Брянской области днем 13 мая, кроме двух сбитых российских вертолетов Ми-8, разбился сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российской пропагандистское информагентство "ТАСС" со ссылкой на источники.

Самолет. Фото: из открытых источников

"Су-34 упал недалеко от украинской границы. Судьба тех, кто находился на борту, устанавливается", – говорится в сообщении.

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Российские СМИ пишут, что на территории Клинцовского района введен план-перехват, там ищут "диверсантов, которые могли сбить вертолет и истребитель".

Отмечается, что между сбитым вертолетом и самолетом — более 40 километров.

Позже в российских телеграмм-каналах начала появляться информация о том, что мог разиться еще один российский истребитель Су-25. Данная информация уточняется.

Российские пропагандисты изначально начали распространять информацию о том, что падение вертолетов произошло из-за проблем с двигателями, хотя люди слышали взрыв перед падением. Теперь же распространяется информация, что падение российской авиации может быть связано с деятельностью российских диверсантов.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Украина получит от Германии самый большой пакет военной помощи с начала войны. перечень нового вооружения достаточно длинный. Украина получит еще 20 бронетранспортеров Marder и 30 танков Leopard 1. Кроме того, ожидается поставка 18 колесных гаубиц, которую уже анонсировали на конец 2022 года. Также федеральное правительство планирует поставить еще четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T-SLM, 12 пусковых установок IRIS -T-SLS и сотни управляемых ракет для этой системы.



