logo

BTC/USD

26876.88

ETH/USD

1805.67

LTC/USD

80.69

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

41.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией После падения вертолетов и самолета в Брянской принялись искать "диверсантов"
commentss НОВОСТИ Все новости

После падения вертолетов и самолета в Брянской принялись искать "диверсантов"

Оккупанты в растерянности из-за потерь авиации вблизи украинской границы

сегодня, 15:05
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

В Брянской области днем 13 мая, кроме двух сбитых российских вертолетов Ми-8, разбился сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российской пропагандистское информагентство "ТАСС" со ссылкой на источники.

После падения вертолетов и самолета в Брянской принялись искать "диверсантов"

Самолет. Фото: из открытых источников

"Су-34 упал недалеко от украинской границы. Судьба тех, кто находился на борту, устанавливается", – говорится в сообщении.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Российские СМИ пишут, что на территории Клинцовского района введен план-перехват, там ищут "диверсантов, которые могли сбить вертолет и истребитель".

Отмечается, что между сбитым вертолетом и самолетом — более 40 километров.

Позже в российских телеграмм-каналах начала появляться информация о том, что мог разиться еще один российский истребитель Су-25. Данная информация уточняется.

Российские пропагандисты изначально начали распространять информацию о том, что падение вертолетов произошло из-за проблем с двигателями, хотя люди слышали взрыв перед падением. Теперь же распространяется информация, что падение российской авиации может быть связано с деятельностью российских диверсантов.

Читайте также на портале "Комментарии" — Швейцария не против отдать замороженные активы РФ Украине, но есть нюанс.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина получит от Германии самый большой пакет военной помощи с начала войны. перечень нового вооружения достаточно длинный. Украина получит еще 20 бронетранспортеров Marder и 30 танков Leopard 1. Кроме того, ожидается поставка 18 колесных гаубиц, которую уже анонсировали на конец 2022 года. Также федеральное правительство планирует поставить еще четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T-SLM, 12 пусковых установок IRIS -T-SLS и сотни управляемых ракет для этой системы.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/tass_agency/191775
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!