Швейцария не против отдать замороженные активы РФ Украине, но есть нюанс

Швейцария готова поддержать идею конфискации замороженных российских активов и использования их для восстановления Украины. Вот только банки против такого предложения. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис, пишет "Bloomberg".

Деньги. Фото: из открытых источников

Кассис отметил, серьезность в намерениях помочь Украине с восстановлением от войны нужно продемонстрировать не только на словах, но и на деле. А значит нужно подумать, как профинансировать такой большой объём работ. Если говорить деньгах, которые можно взять из российских активов, то "это должно быть сделано корректно и в рамках верховенства права".

По словам Кассиса, Швейцария заморозила активы россиян, попавших под санкции, на 7,5 млрд франков (8,2 млрд долларов), но, согласно швейцарскому законодательству, они не могут быть конфискованы. Изменение этого закона, вероятно, потребует референдума.

"Мы не можем просто взять деньги, которые нам не принадлежат, только потому, что мы считаем это морально правильным. Право собственности является фундаментальным", — сказал Кассис.

Швейцарские банки очень критично отнеслись к этому предложению. По словам одного из банкиров, которого цитирует издание NZZ, пренебрежение правом собственности подорвет позицию Швейцарии как финансового центра.

По данным СМИ, Соединенные Штаты и другие западные страны давят на Швейцарию из-за замороженных российских активов, которые можно было бы использовать для восстановления Украины после российского вторжения.

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