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США измеинили свое отношение к возвращению Украиной Крыма, – NYT

У Байдена считают, что Украина должна показать Путину, что сопсобна бить по военным обьектам агрессора в Крыму

сегодня, 07:20
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Автор:

Кравцев Сергей

Администрация президента США Джо Байдена после месяцев дискуссий с украинскими чиновниками начала обсуждать, какие средства могут быть переданы Украине для возможного нанесения ударов по военным объектам во временно оккупированном Крыму. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The New York Times".

США измеинили свое отношение к возвращению Украиной Крыма, – NYT

Крым. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, изменение позиции администрации Байдена связано ее с новым подходом: если украинские военные смогут показать России, что ее контроль над Крымом может оказаться под угрозой, это укрепит позицию Киева в любых будущих переговорах.

Кроме того, опасения США, что Кремль может применить тактическое ядерное оружие в ответ на возможную военную кампанию против Крыма, уменьшились, хотя такой риск все же сохраняется.

Сейчас, утверждают источники NYT, чиновники США обсуждают с украинскими коллегами использование американского оружия — от комплексов HIMARS до боевых машин Bradley — для возможного нанесения удара по сухопутному коридору, который соединяет Крым с Россией через оккупированные города Мелитополь и Мариуполь.

В то же время президент США пока не готов предоставить Украине ракетные системы дальнего радиуса действия, необходимые Киеву для атаки на российские объекты на полуострове.

Демонстрируя способность нанести удар по Крыму, говорят собеседники NYT, Украина могла бы показать, что российский контроль над Крымом не является закрепленным. Администрация Байдена также все чаще считает, что удары по тыловым позициям России в Крыму могут серьезно повредить способности Москвы продвинуть свою линию фронта дальше.

В Вашингтоне пока не считают, что Украина может захватить Крым военным путем — среди прочего, из-за опасений, что такой шаг может подтолкнуть президента РФ Владимира Путина к ответной эскалации. Но позиция администрации Байдена пока заключается в том, что Россия должна поверить, что Крым находится под угрозой — частично для того, чтобы усилить позицию Украины на любых будущих переговорах.                                                           

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Источник: https://www.nytimes.com/2023/01/18/us/politics/ukraine-crimea-military.html
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