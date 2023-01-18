Когда может появиться угроза вторжения с Беларуси – остался ли у Лукашенко шанс избежать этого

Из России продолжает прибывать в Республику Беларусь (РБ) военная техника и личный состав армии РФ. Наивно думать, что там будут обычные учения, считает главред независимого сайта Беларуси "Хартия'97" Наталья Радина. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк открыто сообщил, что мы вынуждены вести военную разведку на территории РБ, но вероятность повторного вторжения оттуда (российских войск или совместной группировки с белорусами) в ближайшие недели остается низкой. Есть ли у Лукашенко еще шанс отвертеться от открытой войны против Украины? Готовы ли мы и Запад реагировать на усиление угрозы, в том числе – превентивно? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Вторжение с Беларуси. Фото: из открытых источников

Даже, если белорусские контрактники примкнут к ВС РФ, это серьезно перевеса противнику не даст

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли акцентирует, что по данным Госпогранслужбы Украины, на территории РБ на данный момент находится около 11 тысяч российских военных. Этого точно недостаточно для повторного вторжения в Украину, не говоря уж о попытке захвата Киева или оккупации части наших западных территорий.

"В феврале-2022 россиян было гораздо больше, они шли с разных сторон, имелся определенный эффект внезапности, а украинская армия была куда хуже подготовлена, чем теперь. Сейчас же наша группировка на границе с РБ гораздо лучше укомплектована людьми, техникой, приграничные территории заминированы", – отмечает Максим Яли.

По его словам, основная задача всех маневров российских и белорусских военнослужащих со стороны РБ – отвлечение внимания и ресурсов ВСУ от других направлений, где идут главные бои. Это Донбасс, а также юг, где РФ пытается сохранить сухопутный коридор в Крым.

"Что касается Лукашенко, то он увеличил свои шансы отвертеться от открытой войны против Украины после того, как в середине сентября на саммите ШОС в Самарканде подписал договоренности с Китаем об усилении статуса и дипотношений между КНР и РБ. И сейчас отношения Пекина с Минском даже выше, чем с Москвой, – подчеркивает политолог. – Я уверен, что Лукашенко заручился поддержкой Си Цзиньпиня, чтобы тот помог ему маневрировать и уклоняться от давления со стороны Путина. А тот явно хочет додавить Лукашенко, чтобы втянуть и Беларусь в полномасштабную войну".

Но, продолжает Максим Яли, даже если белорусские контрактники примкнут к ВС РФ, это серьезно перевеса противнику не даст. Потому до значительного увеличения российской или совместной группировки на территории РБ, возможность повторного вторжения с северного направления следует рассматривать как минимальную, считает эксперт.

"Мы постоянно реагируем на усиление угрозы со стороны РБ. Запад также объявляет новые пакеты помощи. Имеется серьезный прорыв – Британия приняла решение предоставлять нам танки "Челленджер 2", идут разговоры о поставках немецких "Леопардов" разными странами. Пока называются небольшие цифры, но это только начало. Важно консолидировать партнеров, чтобы поставки тяжелого вооружения поставили на поток, как уже поставили предоставление нам боеприпасов, различных видов артиллерии. Если со стороны РБ будет серьезная угроза — танки пойдут и туда", – прогнозирует Максим Яли.

Превентивный удар со стороны Украины ему видится крайне маловероятным. В первую очередь, чтобы не дать РФ повод увеличивать эскалацию, использовать ситуацию против нас на дипломатическом, информационном фронте, поясняет политолог. Хоть с точки зрения международного права, Беларусь является соучастником агрессии (с ее территории в прошлом году происходило вторжение, летели по Украине ракеты и снаряды, россияне используют ее вооружение, полигоны, аэродромы).

К гипотетическому вторжению с Беларуси готовится не только Украина

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок подчеркивает, что вопрос "белорусского наступления" остается актуальным для многих украинцев не первый месяц. И это – реальная угроза. Мы помним, как российские войска вторглись в Украину 24 февраля прошлого года, в том числе, с территории РБ. И сбрасывать со счетов вероятность повторного наступления точно не стоит, уверен эксперт. Другой вопрос – насколько эта вероятность высока в нынешних условиях.

"Если опираться на данные разведки, в РБ на данный момент, действительно, нет ударной группировки, которая могла бы мощно наступать. К тому же, мы уже готовы к такому развитию событий. А вот, готова ли Беларусь открыто вступать в войну? Если отследить перемещение военной техники и личного состава ВС РФ на территории РБ, то и его там явно недостаточно. Тем более, что он периодически отбывает с белорусских полигонов и направляется, по данным открытых источников, на различные фронта в Украине, в том числе на Донбасс. То есть, происходит, как говорил руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов – "карусель". Когда в Беларусь одни россияне (в последнее время – свежемобилизованные) заезжают, а другие, прошедшие определенное обучение, – выезжают. Плюс, как также сообщала наша разведка, РФ с территории РБ активно вывозила боеприпасы на протяжении всего прошлого года. И сейчас можно допустить, что необходимого для широкомасштабного наступления в Украину количества боекомплекта и военной техники в Беларуси тоже нет", – отмечает Валерий Клочок.

Однако, продолжает он, сложно не согласиться со словами Натальи Радиной, что любые такие учения могут стать началом вторжения. Отсюда – пристальное отслеживание ситуации, подготовка к любому развития событий.

"К гипотетическому вторжению готовится не только Украина. Тот же Запад (Польша, Литва) на границах с Беларусью держат солидные группировки. И любая попытка атаковать с территории РБ получит моментальный ответ. Не исключаю, что с привлечением сил НАТО", – говорит аналитик.

А все волнения по этому поводу белорусской оппозиции, по его мнению, давно должны были бы вылиться в протестную волну, которая смыла бы режим Лукашенко. Чтобы Беларусь имела вменяемое лицо на международной арене в обозримом историческом будущем.

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