Когда может появиться угроза вторжения с Беларуси – остался ли у Лукашенко шанс избежать этого

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Кравцев Сергей
Из России продолжает прибывать в Республику Беларусь (РБ) военная техника и личный состав армии РФ. Наивно думать, что там будут обычные учения, считает главред независимого сайта Беларуси "Хартия'97" Наталья Радина. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк открыто сообщил, что мы вынуждены вести военную разведку на территории РБ, но вероятность повторного вторжения оттуда (российских войск или совместной группировки с белорусами) в ближайшие недели остается низкой. Есть ли у Лукашенко еще шанс отвертеться от открытой войны против Украины? Готовы ли мы и Запад реагировать на усиление угрозы, в том числе – превентивно? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Вторжение с Беларуси. Фото: из открытых источников
Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли акцентирует, что по данным Госпогранслужбы Украины, на территории РБ на данный момент находится около 11 тысяч российских военных. Этого точно недостаточно для повторного вторжения в Украину, не говоря уж о попытке захвата Киева или оккупации части наших западных территорий.
По его словам, основная задача всех маневров российских и белорусских военнослужащих со стороны РБ – отвлечение внимания и ресурсов ВСУ от других направлений, где идут главные бои. Это Донбасс, а также юг, где РФ пытается сохранить сухопутный коридор в Крым.
Но, продолжает Максим Яли, даже если белорусские контрактники примкнут к ВС РФ, это серьезно перевеса противнику не даст. Потому до значительного увеличения российской или совместной группировки на территории РБ, возможность повторного вторжения с северного направления следует рассматривать как минимальную, считает эксперт.
Превентивный удар со стороны Украины ему видится крайне маловероятным. В первую очередь, чтобы не дать РФ повод увеличивать эскалацию, использовать ситуацию против нас на дипломатическом, информационном фронте, поясняет политолог. Хоть с точки зрения международного права, Беларусь является соучастником агрессии (с ее территории в прошлом году происходило вторжение, летели по Украине ракеты и снаряды, россияне используют ее вооружение, полигоны, аэродромы).
Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок подчеркивает, что вопрос "белорусского наступления" остается актуальным для многих украинцев не первый месяц. И это – реальная угроза. Мы помним, как российские войска вторглись в Украину 24 февраля прошлого года, в том числе, с территории РБ. И сбрасывать со счетов вероятность повторного наступления точно не стоит, уверен эксперт. Другой вопрос – насколько эта вероятность высока в нынешних условиях.
Однако, продолжает он, сложно не согласиться со словами Натальи Радиной, что любые такие учения могут стать началом вторжения. Отсюда – пристальное отслеживание ситуации, подготовка к любому развития событий.
А все волнения по этому поводу белорусской оппозиции, по его мнению, давно должны были бы вылиться в протестную волну, которая смыла бы режим Лукашенко. Чтобы Беларусь имела вменяемое лицо на международной арене в обозримом историческом будущем.
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