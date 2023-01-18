Как ЕС хочет усилить санкции против России – есть ли еще ограничения, которые могут добить агрессора

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила на форуме в Давосе, что новые санкции против РФ будут направлены на то, чтобы закрыть лазейки, помогающие обходить ограничения. ЕС также планирует нанести "удар" по ядерному сектору страны-агрессора. Насколько такие удары могут быть успешными? Какие еще финансово-экономические ограничения помогут добить агрессора? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Было бы правильно вводить санкции против иностранных компаний, продолжающих работать в РФ, да еще и причастных к поставкам в ее армию

Экономический эксперт, президент Инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак предполагает, что 10-й, юбилейный пакет санкций Европа, скорее всего, объявит в феврале — ближе к печальной годовщине российской широкомасштабной агрессии против Украины. Согласование ограничений обычно затягивается, объясняет он.

"Все, что так или иначе бьет по российской экономике – хорошо для нас. Чем слабее агрессор, тем меньше у него возможностей продолжать войну. В первую очередь, следует обратить внимание на противодействие обходу уже введенных санкций. Мы знаем, что есть ряд стран, которые якобы нейтральны к российско-украинской войне, но при этом помогают РФ обходить санкции, особенно по поставке государству-агрессору технологического оборудования. Поэтому так называемые "вторичные санкции" против стран, помогающих России, очень важны. Мы ведь видим, что РФ продолжает создавать те или иные виды вооружений, что было бы невозможно, не получай она современные запчасти, схемы, чипы и так далее", – отмечает эксперт.

Вторым важным направлением он называет удар по "Росатому".

"Это огромное предприятие, работающее во многих странах. В настоящее время "Росатом" имеет подряды на 40 новых атомных блоков в разных частях света. Но учитывая, что он, как и вся Россия, ведет себя на захваченной Запорожской АЭС нагло, цинично, нарушая все нормы безопасности, контролируя станцию персоналом, часть которого не обучена этому – это создает угрозу Европе и всему миру. Если на крупнейшей европейской АЭС произойдет ЧП – это ударит по всем", – предупреждает Тарас Козак.

Именно поэтому, отмечает он, ЕС следует ввести болезненные санкции против "Росатома". Избавив российский бюджет в миллиардах долларов от обслуживания и строительства различных АЭС и блоков.

"Кроме того, было бы правильно вводить санкции против иностранных компаний, продолжающих работать в РФ, да еще и причастных к поставкам в ее армию. Из последних громких скандалов – то, что французская ТМ Бондюэль принимала участие в обеспечении вооруженных сил агрессора, – напоминает эксперт. – Нужно бить и по международным банкам, которые продолжают работать в РФ и предоставлять льготы ее военнослужащим".

Очевидно, что нефтяную и газовую войну Россия проиграет

Представитель Экономической экспертной платформы Олег Гетман отмечает, что беспрецедентные декабрьские мировые санкции в отношении нефти нанесли наиболее значительные потери для экономики России с начала полномасштабной войны. По предварительным оценкам экспертов, федеральный бюджет РФ недополучит дополнительные 2 триллиона рублей в 2023 году из-за снижения цен на нефть и соответствующих недопоступлений налогов. Прогнозируемый дефицит бюджета в стране-агрессора на 2023 год, в официально утвержденном бюджете, планировался 3 триллиона рублей. Однако из-за введенных в декабре санкций ЕС и G7 он достигнет 5 трлн руб.

"Дополнительные потери России будут от ухудшения ситуации на газовом рынке – снижения объемов добычи и снижения цены, что сейчас уже происходит, – прогнозирует Олег Гетман. – Негативные ожидания некоторых аналитиков относительно того, что РФ успешно будет обходить санкцию "предельная цена Urals", не оправдались. Абсолютное большинство стран ЕС и G7 полностью отказались от российской нефти 6 декабря 2022 года. А страны, официально не присоединившиеся к санкции, вроде Китая и Индии, все равно потребовали больших скидок – и сейчас покупают нефть Urals меньше "предельной цены"".

Новый пакет санкций ЕС, который направлен на перекрытие определенных "лазеек" в предыдущих санкциях и введение новых санкций в отношении банков России — это именно то, что нужно сейчас, считает эксперт.

По его мнению, в частности, необходимо реализовать в новых санкциях:

1. "Санкцию по цене" на российскую нефть марки Urals, которая согласована G7 и ЕС в настоящее время на уровне 60 долларов за баррель (предельная закупочная цена на российскую нефть) необходимо постепенно снижать ее, приближая “предельную цену” к себестоимости нефти.

2. Необходимо применение поэтапного принципа отключения российских банков от SWIFT и невключения их в другие системы, вроде INSTEX.

3. Лишить РФ членства в FATF и включить ее в "черный список" — юрисдикций с высоким уровнем риска FATF как государство, осуществляющее финансирование терроризма. Это существенно усложнит отношения России с разными странами мира, сделает такие отношения "токсичными" даже для тех стран, которые не присоединились к санкциям. Исключение РФ из руководящих органов FATF осенью – это хорошо, но нужно включить ее в "черный список", акцентирует Олег Гетман.

4. Обеспечить финансирование международными организациями проектов журналистских расследований, изучающих, как международный бизнес уклоняется от санкций и продолжает работать с Россией через третьи страны. По мнению эксперта, следует предложить вознаграждение для компаний-информаторов в отношении таких действий.

5. Перекрыть доступ России к обмену научно-исследовательской информацией, исследовательскими базами данных, к конференциям (в частности, в области новых материалов, химии, приборостроения, электроники и кибернетики).

6. Ввести запрет на поставку урана из РФ во всех возможных формах (руда, концентрат), а также запрет на продажу российского золота и сплавов из золота – подобно ограничениям по нефти, газу и СПГ, которые уже введены.

7. Ввести наказание для компаний, производящих критические технологии, оборудование и программное обеспечение, запрещенные к экспорту в РФ – в случае обнаружения фактического экспорта таких товаров или информации. В этом случае компании сами создадут частные следственные органы, которые более эффективно, чем любая нация, будут контролировать соблюдение вторичных санкций. В качестве альтернативы, отмечает Олег Гетман, можно ввести государственное софинансирование для частных инвестиций в расследование и предотвращение уклонения от санкций и/или создать международный фонд для вознаграждения следователей, раскрывающих схемы уклонения от санкций.

"В настоящее время очевидно, что нефтяную и газовую войну Россия проиграет. Последствия для экономики и населения страны-агрессора будут крайне негативными. Значительный дефицит бюджета РФ приведет к недофинансированию образования, медицины, социальных расходов, а также снизит возможности тратить на военные нужды. Все это повлияет на благосостояние россиян – приведет к ухудшению уровня жизни людей и уровня образования, медицины и т.д. – прогнозирует эксперт. – Агрессия России уже отбросила ее на несколько десятков лет назад по уровню социально-экономического и технологического развития. Дальнейшее влияние мировых санкций приведет к превращению РФ в закрытое и бедное общество, вроде Ирана или Северной Кореи".

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