Как ЕС хочет усилить санкции против России – есть ли еще ограничения, которые могут добить агрессора

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Кравцев Сергей
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила на форуме в Давосе, что новые санкции против РФ будут направлены на то, чтобы закрыть лазейки, помогающие обходить ограничения. ЕС также планирует нанести "удар" по ядерному сектору страны-агрессора. Насколько такие удары могут быть успешными? Какие еще финансово-экономические ограничения помогут добить агрессора? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Санкции против России. Фото: из открытых источников
Экономический эксперт, президент Инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак предполагает, что 10-й, юбилейный пакет санкций Европа, скорее всего, объявит в феврале — ближе к печальной годовщине российской широкомасштабной агрессии против Украины. Согласование ограничений обычно затягивается, объясняет он.
Вторым важным направлением он называет удар по "Росатому".
Именно поэтому, отмечает он, ЕС следует ввести болезненные санкции против "Росатома". Избавив российский бюджет в миллиардах долларов от обслуживания и строительства различных АЭС и блоков.
Представитель Экономической экспертной платформы Олег Гетман отмечает, что беспрецедентные декабрьские мировые санкции в отношении нефти нанесли наиболее значительные потери для экономики России с начала полномасштабной войны. По предварительным оценкам экспертов, федеральный бюджет РФ недополучит дополнительные 2 триллиона рублей в 2023 году из-за снижения цен на нефть и соответствующих недопоступлений налогов. Прогнозируемый дефицит бюджета в стране-агрессора на 2023 год, в официально утвержденном бюджете, планировался 3 триллиона рублей. Однако из-за введенных в декабре санкций ЕС и G7 он достигнет 5 трлн руб.
Новый пакет санкций ЕС, который направлен на перекрытие определенных "лазеек" в предыдущих санкциях и введение новых санкций в отношении банков России — это именно то, что нужно сейчас, считает эксперт.
По его мнению, в частности, необходимо реализовать в новых санкциях:
1. "Санкцию по цене" на российскую нефть марки Urals, которая согласована G7 и ЕС в настоящее время на уровне 60 долларов за баррель (предельная закупочная цена на российскую нефть) необходимо постепенно снижать ее, приближая “предельную цену” к себестоимости нефти.
2. Необходимо применение поэтапного принципа отключения российских банков от SWIFT и невключения их в другие системы, вроде INSTEX.
3. Лишить РФ членства в FATF и включить ее в "черный список" — юрисдикций с высоким уровнем риска FATF как государство, осуществляющее финансирование терроризма. Это существенно усложнит отношения России с разными странами мира, сделает такие отношения "токсичными" даже для тех стран, которые не присоединились к санкциям. Исключение РФ из руководящих органов FATF осенью – это хорошо, но нужно включить ее в "черный список", акцентирует Олег Гетман.
4. Обеспечить финансирование международными организациями проектов журналистских расследований, изучающих, как международный бизнес уклоняется от санкций и продолжает работать с Россией через третьи страны. По мнению эксперта, следует предложить вознаграждение для компаний-информаторов в отношении таких действий.
5. Перекрыть доступ России к обмену научно-исследовательской информацией, исследовательскими базами данных, к конференциям (в частности, в области новых материалов, химии, приборостроения, электроники и кибернетики).
6. Ввести запрет на поставку урана из РФ во всех возможных формах (руда, концентрат), а также запрет на продажу российского золота и сплавов из золота – подобно ограничениям по нефти, газу и СПГ, которые уже введены.
7. Ввести наказание для компаний, производящих критические технологии, оборудование и программное обеспечение, запрещенные к экспорту в РФ – в случае обнаружения фактического экспорта таких товаров или информации. В этом случае компании сами создадут частные следственные органы, которые более эффективно, чем любая нация, будут контролировать соблюдение вторичных санкций. В качестве альтернативы, отмечает Олег Гетман, можно ввести государственное софинансирование для частных инвестиций в расследование и предотвращение уклонения от санкций и/или создать международный фонд для вознаграждения следователей, раскрывающих схемы уклонения от санкций.
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