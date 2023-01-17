Приходится вести в Беларуси разведку, - ГУР

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк открыто сообщил, что вынуждены вести военную разведку на территории Республики Беларусь, пишут "Комментарии". Причиной тому – угроза повторного вторжения армии России на территорию Украины



ГУР Украины ведет разведку в РБ

По данным украинской военной разведки, вероятность вторжения оккупационных войск страны-террористки с территории Беларуси в ближайшие недели остается низкой.

"Существует определенный механизм оценки угроз, есть определенные маркеры, по которым мы оцениваем вероятность того или иного действия. Мы постоянно следим за любыми изменениями ситуации в Беларуси. Сегодня военная разведка Украины не фиксирует на территории Беларуси признаки создания ударной группировки. Российская армия в Беларуси осуществляет нанесение ударов по мирным городам и гражданской инфраструктуре Украины, проводит обучение и готовит мобилизованных. Затем этих мобилизованных опрокидывают в зону боевых действий. Разговоры о возможном вторжении в Украину со стороны Беларуси – это попытка оттянуть наши войска от зоны боевых действий", – заявил представитель ГУР МО Украины.

По словам Андрея Черняка, военная разведка Украины отслеживает происходящее на территории Беларуси, поскольку там есть российские военные и есть перманентная угроза нашей суверенности.

"Нам приходится вести в Беларуси разведку – мы этого не скрываем. В случае вторжения силы кафиров будут уничтожены", – безапелляционно заявил представитель ГУР.

Как писали "Комментарии" ранее, на совместные, так называемые "учения", в Беларусь прибыли российские бомбардировщики Су-34. Их россияне будут использовать до конца этого месяца. Именно до конца января будут продолжаться "повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач". В оборонном ведомстве Беларуси цинично заявили, что эти учения "не несут угрозы третьим странам".

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