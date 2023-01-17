Ни в какие учения верить не стоит, - белорусские СМИ

Из России продолжает прибывать в Белоруссию военная техника и личный состав армии РФ. Следовательно, наивно думать, что там будут обычные учения. Об этом в Телеэфире заявила главная редактор независимого сайта Беларуси “Хартия'97” Наталья Радина, пишут "Комментарии".



В Беларусь продолжает прибывать техника и личный состав ВС РФ. Фото: Наталья Радина

“Как было накануне 24 февраля 2022 года. Я думаю, что эти летно-тактические так называемые учения также являются прикрытием для каких-либо более серьезных вещей. Эксперты говорят о создании по существу воздушной ударной группировки на территории Беларуси. Мы видим, что поступает сейчас в страну и российские истребители Су-30 и Су-34, постоянно летают военно-транспортные самолеты, по железной дороге прибывает военная техника и БТР, и БМП, и бензовозы. Также прибывает личный состав ВС России. Количество российских военнослужащих на территории Беларуси, конечно, точно не известно, но можно уже говорить, что на самом деле их десятки тысяч человек”, — сказала она.

Редактор убеждена, что невозможно говорить о каких-либо даже более-менее точных цифрах. А информация, которая есть в Telegram-канале "Белорусский Гаюн", — это только часть данных, одна десятая, может быть одна сотая того, что происходит сегодня в Беларуси.

Также Радина прокомментировала сообщение главы Госпогранслужбы Украины Сергея Дейнека о том, что Россия держит в Беларуси около 11 тысяч военных, но эта цифра каждый день меняется из-за ротации.

“Белорусские военнослужащие нам сами говорят, что количество россиян на территории Беларуси нужно умножать в два-три раза. То есть на самом деле их гораздо больше. Потому что они видят, в частности, сведения по личному составу на разных полигонах, статьи расходов, питание, и говорят, что ни о 9-11 тысячах речь не идет. Если вообще смотреть по стране, то сложно сказать их точное количество, потому что мы получаем информацию из разных мест, не можем охватить все воинские части и полигоны, но однозначно можно говорить о десятках тысяч. Я думаю, что минимум 20 тысяч, а то и больше”, — подытожила Наталья Радина.

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