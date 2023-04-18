Почему Украина еще не получила истребители F-16 – что ждет Запад

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Тема анонсированного ранее украинского контрнаступления неразрывно связана с другой не менее болезненной для Украины темой – возможной передачей Киеву западных истребителей. Ведь считается, что без прикрытия с воздуха контратаковать силы противника крайне опасно. Но на сегодняшний день политического решения о передаче Украине западной авиации союзниками не принято. Почему Запад наотрез отказывается передать Украине современные F-15 и F-16? Могут ли их заменить модернизированные МиГ-29? Сколько времени нужно украинским пилотам для обучения на F-16? Издание "Комментарии" проанализировало мнения экспертов, разобравшись в непростом вопросе.
Истребитель F-16. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Дмитрий Снегирев в эфире общенационального телемарафона остановился на основных причинах, почему Украина до сих пор без западной авиации.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Первая причина, по мнению эксперта, состоит в том, что подготовка летного состава по стандартам НАТО занимает до двух лет. Даже с учетом профессионализма украинских асов сроки обучения снизили до 6-9 месяцев. Вторая причина – подготовка обсуживающего персонала для этих самолетов, которая занимает до трех лет, и сократить этот период нельзя. Третья причина – логистика, а именно оснащение аэродромов. Шасси F-16 очень чувствительны. Они могут взлетать с ровной полосы. В Украине взлетные полосы – это бетонные плиты, которые не подходят для западных самолетов. Четвертая причина – стоимость F-16, ведь даже не новый истребитель стоит от 25 до 40 миллионов, что очень дорого даже для стран НАТО, а также отсутствие необходимого количества свободных самолетов.
Военный эксперт Роман Свитан в эфире "ТСН" заявил, что Украина до сих пор ожидает поставок истребителей F-16. Если партнеры примут такое решение, то понадобится всего неделя для поставки самолетов с американским экипажем.
Однако, по его мнению, истребители не решат вопрос в воздухе, даже если они все будут переданы.
Кроме того, уверен эксперт, пара самолетов F-16 с ракетами, которые могут доставать на 150-180 километров, отогнали бы российские самолеты. Впрочем, для подготовки украинского экипажа для F-16 нужно 3-6 месяцев.
Читайте также на портале "Комментарии" — контрнаступление ВСУ – под вопросом: что произошло после "слива" секретных документов США.
Обсуждения
Новости