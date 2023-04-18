Почему Украина еще не получила истребители F-16 – что ждет Запад

Тема анонсированного ранее украинского контрнаступления неразрывно связана с другой не менее болезненной для Украины темой – возможной передачей Киеву западных истребителей. Ведь считается, что без прикрытия с воздуха контратаковать силы противника крайне опасно. Но на сегодняшний день политического решения о передаче Украине западной авиации союзниками не принято. Почему Запад наотрез отказывается передать Украине современные F-15 и F-16? Могут ли их заменить модернизированные МиГ-29? Сколько времени нужно украинским пилотам для обучения на F-16? Издание "Комментарии" проанализировало мнения экспертов, разобравшись в непростом вопросе.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Западные союзники не передают Украине истребители F-16 из-за нескольких факторов

Военный эксперт Дмитрий Снегирев в эфире общенационального телемарафона остановился на основных причинах, почему Украина до сих пор без западной авиации.

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Первая причина, по мнению эксперта, состоит в том, что подготовка летного состава по стандартам НАТО занимает до двух лет. Даже с учетом профессионализма украинских асов сроки обучения снизили до 6-9 месяцев. Вторая причина – подготовка обсуживающего персонала для этих самолетов, которая занимает до трех лет, и сократить этот период нельзя. Третья причина – логистика, а именно оснащение аэродромов. Шасси F-16 очень чувствительны. Они могут взлетать с ровной полосы. В Украине взлетные полосы – это бетонные плиты, которые не подходят для западных самолетов. Четвертая причина – стоимость F-16, ведь даже не новый истребитель стоит от 25 до 40 миллионов, что очень дорого даже для стран НАТО, а также отсутствие необходимого количества свободных самолетов.

"В связи с этим решили идти путем передачи систем ПВО, которые нивелируют преимущество россиян в воздухе и передаче тех самолетов, для которых не надо обучать украинских пилотов, а именно МиГ-29, но модернизированных под стандарты НАТО. Это дает возможность использовать противорадиолокационных ракет и крылатых ракет воздушного базирование, которые имеют точность поражения 1,5 метра на расстоянии до 500 км", — высказался Снегирев.

Нужно минимум 3-6 месяцев, чтобы переучить летный состав во исполнение боевых задач на F-16

Военный эксперт Роман Свитан в эфире "ТСН" заявил, что Украина до сих пор ожидает поставок истребителей F-16. Если партнеры примут такое решение, то понадобится всего неделя для поставки самолетов с американским экипажем.

"МиГи нам передала Словакия и Польша часть поставила. Остались МиГи, которые были переданы в свое время Германией полякам, поэтому они должны запросить разрешение о передаче. Я думаю, этот вопрос будет решен", — отметил эксперт.

Однако, по его мнению, истребители не решат вопрос в воздухе, даже если они все будут переданы.

"Они не восстановят наши потери за прошлый год, то есть сам по себе МиГ-29 из прошлого тысячелетия. Нужны F-16. Если бы Шмыгаль вместо двух наклеек привез пару F-16, то это было, конечно, лучше", — заявил Роман Свитан.

Кроме того, уверен эксперт, пара самолетов F-16 с ракетами, которые могут доставать на 150-180 километров, отогнали бы российские самолеты. Впрочем, для подготовки украинского экипажа для F-16 нужно 3-6 месяцев.

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