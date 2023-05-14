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Итоги недели: что было в центре внимания – почему это важно для Украины

Перед анонсированным ранее контрнаступлением Зеленский в очередной раз заручился поддержкой ключевых союзников Украины

сегодня, 15:40
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Автор:

Кравцев Сергей

Вторая неделя мая выдалась для Украины наполненной как позитивными, так и негативными событиями. ВСУ начали отодвигать противника в Бахмуте, вызвав истерику среди российских наемников и пропагандистовВ свою очередь, страна-агрессор продолжает наносить ракетные и дроновые удары. Было также немало важных политико-дипломатических моментов. Эксперты проанализировали их специально для издания "Комментарии".

Итоги недели: что было в центре внимания – почему это важно для Украины

Владимир Зеленский и Олаф Шольц. Фото: сайт Офиса президента

На этой неделе президент совершил ряд знаковых визитов

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли считает, что уходящая неделя, безусловно, была очень успешной для Украины на международной арене.


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"Президент Зеленский совершил ряд знаковых визитов. В субботу побывал в ИталииВ воскресенье – в Германии, которая уже объявила о новом пакете помощи нашей стране, крупнейшем за всё времяГлавные итоги для нас – будет серьезно усилена наша система ПВО. Нам передадут сразу четыре дивизиона (12 установок) системы IRIS-Т, большое количество ракет для них. Ранее мы имели всего две таких системы, но и они отлично продемонстрировали себя. Теперь эффективность нашей системы ПВО значительно увеличится в контекст отражение ракетных атак со стороны России (которые привезли к многочисленным жертвам среди гражданского населения, а также нанесли огромный урон нашей критической инфраструктуре, складам с боеприпасами и ГСМ)", – подчеркивает политолог.

По результатам визита в Италию также есть хорошие новости, отмечает он. Пока были краткие сообщения, но очевидно, что и с Римом достигнуты договоренности об усилении украинской системы ПВО.

Защита неба — главный приоритет. Это – самая уязвимая часть нашей обороны. И усиление тут крайне важно, акцентирует Максим Яли.

Кроме того, продолжает он, по сообщениям министра обороны Великобритании, Украина получила ракеты воздушного базирования Storm Shadow с дальностью более 250 км.

"Российские пропагандисты уже уверяют, что эти ракеты успешно достигли своих целей во временно оккупированном ЛуганскеЭто еще одна важнейшая новость в контексте контрнаступления ВСУ, успешность которого будет под вопросом без уничтожения логистики в глубоком тылу врага, – подчеркивает политолог. – Ждем продолжения позитивных новостей. Уверен, достигнутые на этой неделе результаты, существенно усилят нашу оборону, а также станут залогом успешного контрнаступления ВСУ".

Подготовка к Большому контрнаступлению выходит на некую завершающую фазу

Директор Украинского института политики Руслан Бортник рассуждает так:

"Чрезвычайно важными являются визиты президента в Германию, Италию, его встреча с Папой Римским. Ключевые выводы на данный момент – Украина и дальше настаивает на получении более объемной военной помощи. Кроме того, Зеленский четко обозначил, что Украина не нуждается в чьем-либо посредничестве, переговорных предложениях, отказывается идти на какие-либо компромиссы с Россией до деоккупации всех своих территорий. Наверное, это главная позиция не только недели, но и ближайших месяцев".

Второй важный момент, по словам эксперта, это получение Украиной новых пакетов военной помощи. На 1,2 млрд долларов – от США, на 2,7 млрд евро – от Германии. Кроме того, о новых военных поставках заявили Италия и Великобритания.

"Также следует отметить, что под Бахмутом началась украинская контрнаступательная операцияЭто еще не полноценное контрнаступление, но определенный его пролог. Российская армия испытывает огромные трудности, что увеличивает противоречия между регулярными частями и наемникамимежду пассионарной частью российского общества и политическим руководством. Усиливается общая нестабильность в РФ. Бахмут может стать тем Рубиконом, после которого начнутся динамичные внутренние процессы, – предполагает политолог. – Очевидно, что подготовка к Большому контрнаступлению выходит на некую завершающую фазу. Вряд ли инициативы неких иностранных переговорщиков могут ему помешать. Скорее всего, переговорный процесс переносится как минимум на осень".

Во внутренней политике, по словам Руслана Бортника, обратило на себя внимание дело против одесского градоначальника Труханова.

"Это уже третий после Чернигова и Полтавы мэр, который фактически был отстранен от выполнения своих обязанностей, лишен полномочий из-за выдвижения определенных подозрений, – напоминает эксперт. – Продолжается зачистка "феодальной вольницы", региональной самоуправленческой вольницы со стороны центральной власти. Непокорных мэров становится всё меньше. Возможно, это процесс подготовки к каким-то будущим электоральным процессам. Во внутренней политике явно продолжает усиливаться роль президента и его окружения – по разным направлениям".

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